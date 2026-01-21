جسر الزرقاء: وفاة مواطن بعد نقله للإدلاء بإفادة في محطة للشرطة

قالت عائلة محسن جربان من جسر الزرقاء بأنه توفي بعد ساعات من نقله مساء أمس إلى محطة للشرطة في البلدة لتقديم إفادة، في وقت لم تصدر فيه الشرطة بيانًا يوضح ملابسات الحادثة، وسط مطالبات العائلة بفتح تحقيق فوري وشفاف.

أعلنت عائلة المواطن محسن جربان (50 عامًا)، من جسر الزرقاء وأب لسبعة أبناء، اليوم الأربعاء، عن وفاته بعد ساعات من نقله مساء أمس إلى محطة للشرطة في البلدة لتقديم إفادة، وفق ما أفادت به العائلة.

وقال باسم جربان، شقيق المرحوم محسن جربان، في حديث لـ"عرب 48"، إن "شقيقي محسن استدعته الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، إلى محطة الشرطة في القرية للتحقيق، وخلال وجوده هناك فارق الحياة، رغم أنه لم يكن يعاني من أي أمراض، وكانت حالته الصحية جيدة".

وأضاف أن الشرطة وصلت إلى منزل محسن أثناء عودته من العمل، وكان يحمل بعض اللوازم لأبنائه، وعندما توجه إلى محطة الشرطة لم يكن يعاني من أي وعكة صحية. وقال: "تفاجأنا لاحقًا بوصول الشرطة إلى منزلنا وإبلاغنا بوفاة محسن".

المرحوم محسن جربان

وأشار باسم إلى أن الشرطة تدّعي أن شقيقه كان يعاني من آلام في منطقة الصدر، متسائلًا: "حتى لو افترضنا صحة ادعاء الشرطة، لماذا لم يتم تقديم العلاج له، ولماذا لم يُستدعَ الإسعاف، كيف تُرك ليفارق الحياة دون محاولة إنقاذه؟".

وتابع قائلًا إن الشرطة طلبت من العائلة التوجه إلى المستشفى لاستلام جثمان محسن، إلا أنه رفض ذلك، وطالب بفتح تحقيق وتشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية، مؤكدًا: "لا يُعقل أن يدخل محسن إلى محطة الشرطة سليمًا معافى، ويخرج منها جثة".

وطالب باسم جربان بفتح تحقيق فوري وشامل لكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة شقيقه داخل محطة الشرطة، مضيفًا: "ما جرى مع شقيقي غريب وغير مفهوم، ونريد معرفة الحقيقة كاملة".

باسم جربان

وأوضح أن المرحوم محسن هو أب لسبعة أبناء، أكبرهم يبلغ 16 عامًا وأصغرهم عامًا واحدًا، مشيرًا إلى أن أبناءه يسألون عنه باستمرار ولا يعلمون ما الذي حصل لوالدهم.