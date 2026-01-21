لائحة اتهام بالقتل المشدّد ضد شاب وقاصر في جريمة قتل أمير الوحواح من اللد

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد شاب من يافا وفتاة قاصر، بتهمة "القتل في ظروف مشددة بحق أمير الوحواح، على خلفية دافع انتقامي"، وطلبت تمديد توقيفهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد عبد الرحمن حناوي (21 عامًا) من مدينة يافا، وضد فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عامًا، بتهمة "القتل في ظروف مشددة بحق المرحوم أمير الوحواح، وذلك على خلفية دافع انتقامي مرتبط بمقتل والدة المتهم".

وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمها المحامي دانيئيل بار من النيابة في تل أبيب، فإن "والدة حناوي وقريبته، كفاح ونادية حناوي، قُتلتا بإطلاق نار في تموز/ يوليو 2025. وبعد نحو خمسة أشهر، قرر حناوي الانتقام لمقتل والدته، الذي نسبه إلى عائلة جروشِي، فاختار استهداف المرحوم أمير الوحواح، المنتمي إلى عائلة مقرّبة من العائلة المذكورة".

وأفادت لائحة الاتهام بأن "حناوي تآمر مع القاصر، التي تعرّف عليها سابقًا، حيث قامت بالتواصل مع المرحوم عبر تطبيق “إنستغرام”، وبنت علاقة معه لكسب ثقته، ثم نسّقت لقاءً وهميًا في موقف سيارات في مدينة يافا. وفي يوم الجريمة، وصل حناوي إلى مكان اللقاء وهو يحمل مسدسًا، بعد أن تلقّى تفاصيل الموقع من القاصر، وأطلق على المرحوم، الذي كان جالسًا في سيارته، ما لا يقل عن تسع رصاصات. ونتيجة لإطلاق النار، نُقل المرحوم إلى المستشفى بحالة حرجة، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا".

وتنسب النيابة إلى المتهمين، كلّ بحسب دوره، تهمة "القتل في ظروف مشددة"، إلى جانب تهم "حمل ونقل سلاح دون ترخيص قانوني".

وفي طلب تمديد توقيفهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية، أكدت النيابة أن" خطورة المتهمين لا تقتصر على الضحية فحسب، بل تمتد إلى الجمهور العام"، مشيرة إلى أن "أفعالهما تعكس سلوكًا عنيفًا وعديم الكوابح، ويشكلان خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة".