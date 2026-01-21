لليوم الثاني على التوالي: إضراب شامل ووقفة احتجاجية في سخنين ضد العنف والجريمة

عمّ الإضراب العام، اليوم الأربعاء، مدينة سخنين لليوم الثاني على التوالي، ترافقًا مع وقفة احتجاجية نسائية، تنديدًا بتفشي العنف والجريمة ومطالبة السلطات بتحمّل مسؤولياتها في توفير الأمن للسكان.

عمّ الإضراب العام والشامل، اليوم الأربعاء، مدينة سخنين لليوم الثاني على التوالي، وذلك تلبية لقرار بلدية سخنين، واللجنة الشعبية، ولجنة أولياء أمور الطلاب العامة، احتجاجًا على تفشي العنف وتصاعد جرائم إطلاق النار، ومطالبة الشرطة والسلطات الإسرائيلية بتحمّل مسؤولياتها في توفير الأمن والأمان للسكان.

وشمل الإضراب مختلف المرافق، في خطوة تصعيدية تهدف إلى لفت الانتباه إلى خطورة الأوضاع التي تعيشها المدينة، في ظل استمرار حوادث العنف والجريمة.

وفي هذا السياق، نُظّمت اليوم وقفة احتجاجية نسائية في سخنين، على خلفية الأحداث العنيفة الخطيرة التي شهدتها المدينة مؤخرًا. وشاركت في الوقفة عشرات النساء، رافعات شعارات تندد بتفشي الجريمة والعنف، وتطالب بحماية المجتمع وضمان أمن المواطنين.

وأكدت المشاركات رفضهن استمرار حالة الفوضى، مشددات على أن الوقفة جاءت كصرخة غضب ورسالة واضحة بضرورة التحرك الجاد والفوري لوقف دوامة العنف التي تهدد حياة الأهالي ومستقبل المدينة.

وأعلنت بلدية سخنين، واللجنة الشعبية، ولجنة أولياء أمور الطلاب العامة في المدينة، عن تمديد الإضراب العام ليومي الأربعاء والخميس مع قابلية التمديد، بالتزامن مع الدعوة إلى تنظيم مظاهرة واسعة يوم الخميس الساعة الثالثة بعد الظهر أمام مركز الشرطة في "مسغاف"، في إطار الاحتجاج على ازدياد العنف وتصاعد جرائم إطلاق النار، والمطالبة بتحمل الشرطة والسلطات الإسرائيلية مسؤولياتها في توفير الأمن للسكان.

التحاما مع سخنين: إضراب شامل ووقفات احتجاجية ضد العنف والجريمة في بلدات عربية

أعلنت بلدات عربية بينها عرابة البطوف دير حنا ومجد الكروم والبعنة الإضراب العام والشامل غدا الخميس، يشمل كافة المرافق والمؤسسات والمدارس بكافة مراحلها، بالإضافة إلى المحال التجارية، وذلك التحاما وتضامنا مع مدينة سخنين ورفضا وتنديدا بالجريمة المستفحلة وضد هدم المنازل في بلداتنا ومجتمعنا.

كما تُنظم وقفات تضامنية، مساء اليوم الأربعاء، في كل من: أم الفحم، وكفر مندا، وشفاعمرو، ومجد الكروم، وطمرة، وغدا في رهط، ويوم الجمعة في كفر كنا.

المتابعة العليا تدعم خطوات سخنين وتدعو إلى مشاركة واسعة في مظاهرة الخميس

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية دعمها لقرارات بلدية سخنين والقوى السياسية والأهلية في المدينة، ودعت إلى مشاركة جماهيرية واسعة في المظاهرة المقررة يوم غد الخميس، احتجاجًا على تفشي الجريمة والعنف المنظم والاعتداءات المتواصلة على الناس والممتلكات.

وأكدت المتابعة في بيانها أن "ما تشهده سخنين ليس حدثًا معزولًا، بل يأتي في سياق واقع خطير تعانيه البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب، في ظل تصاعد غير مسبوق لنشاط عصابات الإجرام"، معتبرة أن "هذه القضية تمس أمن وكرامة المجتمع العربي بأسره".

وشددت اللجنة على أن "الغضب الشعبي المشروع في سخنين يعبّر عن صوت الأهالي جميعًا"، داعية إلى "تحويل هذا الغضب إلى فعل جماهيري منظّم ومؤثر، من خلال المشاركة الواسعة في المظاهرة، باعتبارها خطوة أساسية في مسار النضال الشعبي لمكافحة الجريمة والعنف".

وختمت لجنة المتابعة بيانها بالتأكيد على أن "المشاركة في المظاهرة واجب وطني وأخلاقي، دفاعًا عن حق المجتمع في الأمان وكرامته ومستقبل أبنائه".