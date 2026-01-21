وقفات احتجاجية ضدّ الجريمة في أم الفحم وشفاعمرو ومجد الكروم ومظاهرة في النقب الخميس

نُظّمت وقفات تضامنية في عدد من البلدات العربية دعمًا لمدينة سخنين، واحتجاجًا على تفشي الجريمة المنظّمة، وسط مطالبات للسلطات الإسرائيلية بتحمّل مسؤولياتها في توفير الأمن ووقف استباحة الدم في المجتمع العربي.

شارك متظاهرون في العديد من البلدات العربية في البلاد، مساء اليوم الأربعاء، في تظاهرات ووقفات احتجاجية، في أعقاب تصاعد الجريمة المنظّمة وأحداث العنف الأخيرة، وتعبيرًا عن الغضب الشعبي المتزايد من تفاقم الأوضاع الأمنية، فيما اعتُقل متظاهر من الوقفة الاحتجاجية في أم الفحم، بسبب رفعه لافتة كتب عليها:" غزة العزة".

ونُظِّمت الوقفات الاحتجاجية في مدينتَي أم الفحم وشفاعمرو، وبلدة مجد الكروم، وقد أتت هذه الوقفات في إطار حراك جماهيري واسع يرفض استباحة الدم العربي، ويطالب السلطات الإسرائيلية بتحمّل مسؤولياتها في توفير الأمن والأمان، ووضع حدّ لانتشار السلاح والعصابات الإجرامية في المجتمع العربي.

من الوقفة الاحتجاجية في شفاعمرو

.وفي مدينة أم الفحم، شارك الأهالي في وقفة تضامنية دعمًا لمدينة سخنين، واحتجاجًا على تفشي الجريمة المنظّمة، وما أكّد المشاركون أنه تواطؤ من قِبل السلطات الإسرائيلية مع عصابات الإجرام في المجتمع العربي.

أم الفحم تحتج ضد تفشي الجريمة والعنف وتساند الحراك الشعبي في سخنين: شارك العشرات من أهالي أم الفحم بالوقفة الاحتجاجية، بدعوة من اللجنة الشعبية في المدينة، وذلك في أعقاب تصاعد جرائم إطلاق النار واستهداف المحال التجارية والمنازل، والإضراب العام الذي أعلنت عنه بلدية سخنين وأهاليها… pic.twitter.com/hBy8uIESdb — موقع عرب 48 (@arab48website) January 21, 2026

وشارك في الوقفة العشرات من أهالي أم الفحم، بدعوة من اللجنة الشعبية في المدينة، وذلك في أعقاب تصاعد جرائم إطلاق النار واستهداف المحال التجارية والمنازل، والإضراب العام الذي أعلنت عنه بلدية سخنين وأهاليها، احتجاجًا على الأوضاع الأمنية المتدهورة.

ورفع المشاركون لافتات طالبت السلطات الإسرائيلية بتحمّل مسؤولياتها وعدم التواطؤ مع الجريمة المنظّمة والعصابات الإجرامية، كُتب على بعضها: “اجمعوا السلاح وجفّفوا العصابات”، و“كلنا مع سخنين وأهلها الأبطال”، و“الشرطة هي المسؤولة عن الأمن والأمان”.

وفي المكان، تواجدت قوات من الشرطة الإسرائيلية، التي أقدمت على مصادرة عدد من اللافتات بحجة احتوائها على العلم الفلسطيني.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد خضر جبارين، لـ"عرب 48" إن هذه "الوقفة تأتي التحامًا ودعمًا لأهلنا في سخنين، وأيضًا ضد الجريمة وتقاعس السلطات الإسرائيلية في مكافحتها، إذ إن الجريمة باتت في كل منزل، لذلك واجب علينا التحرك وفي كل البلدات العربية عليها أن تتحرك كما سخنين".

محمد خضر جبارين رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم لعرب ٤٨: شعبنا واحد وجرحنا واحد... نحيي الحراك بسخنين سننضم له وندعمه عبر وقفات، وربما نعلن عن إضراب شامل بأم الفحم غدا، وغيرها من الخطوات. pic.twitter.com/1iNktPdoZd — موقع عرب 48 (@arab48website) January 21, 2026

وأضاف أن "قوات كبيرة من الشرطة تواجدت في مكان المظاهرة، واعتقلت لافتة وشاب لأن على اللافتة ألوان العلم الفلسطيني، لو أن هذه القوات تحركت لمكافحة الجريمة لتغيير الواقع، ولكن هذه القوات جاءت لقمعنا".

وفي شفاعمرو، شارك الأهالي بالوقفة الاحتجاجية التي نُظِّمت أمام مبنى البلدية في المدينة.

وحملوا لافتات كُتبت عليها شعارات ضدّ الجرائم في المجتمع العربي، ويُطالب بعضها الشرطة بأداء دورها، بمحاربة الجريمة.

من الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البلدية في مدينة شفاعمرو، ضدّ الجريمة، وتواطؤ الشرطة.



للتفاصيل: https://t.co/XPyCNIs4ZJ pic.twitter.com/gycyhlyRjG — موقع عرب 48 (@arab48website) January 21, 2026



وكُتبت على بعض اللافتات: "حاربوا الجريمة واجمعوا السلاح"، و"الحكومة والشرطة شركاء بالجريمة"و"أوقفوا حرب الجريمة".

وفي مجد الكروم، وقف المحتجون عند "دوار النافورة" في البلدة، وحمل بعض المشاركين لافتات كُتبت عليها شعارات بالعبرية، بينها: "الجريمة تتصاعد والحكومة تدعم ذلك".

متظاهرون في مجد الكروم ("عرب 48")

من النقب إلى سخنين: "هم واحد ومصير واحد"

هذا، ودعا منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب، لمظاهرة ضدّ الجريمة في رهط، الخميس، تحت عنوان "هم واحد ومصير واحد ومستقبل واحد".

وقال منتدى السلطات المحلية في بيان، إنه "يُحيّي الهبّة الشعبية والرسمية في مدينة سخنين، في ظل استفحال ظاهرة الجريمة والعنف، والتي انطلقت بهبّة جماهيرية شعبية قادتها المؤسسات والمصالح التجارية، لتنضمّ إليها لاحقًا لجنة أولياء أمور الطلاب، في مشهد وحدوي مسؤول، يجسّد وعي المجتمع وقدرته على الفعل".

وأضاف: "إننا في منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في (النقب)، نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب أهلنا في سخنين وقيادتها، الذين قدّموا نموذجًا مشرّفًا في الانتماء والمسؤولية المجتمعية".

وتابع البيان: "انطلاقًا من هذه المسؤولية، ندعو أهلنا في النقب إلى المشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية في مدينة رهط، وذلك غدًا الخميس 22.01.2026، عند الساعة 15:30، أمام دوّار المركز الجماهيري، دعمًا لأهلنا في سخنين، وتأكيدًا وتجسيدًا للموقف الشعبي والرسمي الرافض للعنف والجريمة، ومطالبةً للشرطة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين، وضمان أمنهم، ومحاربة آفة العنف والجريمة".

وشدّد البيان على أنه "لا بديل عن الوحدة، والتكاتف، والعمل المشترك الشعبي والرسمي لمواجهة التحديات".