وقفة احتجاجية في الناصرة ضد رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30%

شارك العشرات من أهالي الناصرة في وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية، رفضًا لقرار رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30%، مطالبين بإلغاء الزيادة وتحميل الجهات الرسمية مسؤولية الأزمة المالية بدل تحميلها لجيوب المواطنين.

من الوقفة الاحتجاجية أمام بلدية الناصرة، اليوم

شارك العشرات من أهالي مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية نظّمتها جبهة الناصرة أمام مبنى البلدية، احتجاجًا على قرار رفع ضريبة المسقفات (الأرنونا) بنسبة 30%.

وأثار قرار اللجنة المعيّنة لإدارة شؤون بلدية الناصرة حالة من الاستياء والغضب في أوساط السكان، لا سيما في ظل موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة التي تشهدها البلاد، وما تعانيه المدينة من تراجع في مستوى الخدمات والبنى التحتية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتبت عليها شعارات، من بينها: "لن ندفع ثمن فشلكم"، و"مش ع حساب جيوب الناس"، و"الحل مش رفع الأرنونا، الحل خطة حكومية".

وألقى رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة، المهندس شريف زعبي، كلمة قال فيها إن "اللجنة المعيّنة تحاول تحميل أهالي الناصرة ثمن فشل وزارة الداخلية"، مؤكدًا أن "الوزارة ليست بريئة من الوضع المالي المتردي للبلدية، ولا من انعدام الخدمات وسوء البنى التحتية".

ودعا زعبي وزارة الداخلية إلى عدم المصادقة على "نسبة الزيادة الخيالية"، التي تقع أعباؤها على كاهل سكان المدينة، الذين تعاني غالبيتهم من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.

ويُذكر أن المئات من أهالي الناصرة كانوا قد وقّعوا في الأيام الأخيرة على عريضة تطالب بإلغاء زيادة ضريبة الأرنونا، معتبرين إياها خطوة غير مبررة تشكّل عبئًا ماديًا إضافيًا على العائلات، ومطالبين الجهات الرسمية بتحمّل مسؤولية فشل الإدارة السابقة بدل تحميل المواطنين تبعات ذلك.

وفي السياق ذاته، أرسلت اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة كتابًا رسميًا إلى اللجنة المعيّنة لإدارة شؤون البلدية، طالبت فيه بإجراء مكاشفة شفافة حول الوضع المالي للبلدية وخططها الاقتصادية، على خلفية قرار رفع الأرنونا.

كما دعت اللجنة الشعبية إلى اجتماع طارئ يُعقد مساء اليوم الأربعاء، عند الساعة السادسة، في قاعة المركز الجماهيري القسطل، لبحث التطورات واتخاذ الخطوات اللازمة، بمشاركة الجمهور والهيئات المحلية.