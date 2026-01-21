يافة الناصرة: وفاة شاب بعد أيام من إصابته بحادث طرق

أعلن مساء الثلاثاء عن وفاة الشاب أيمن أحمد شراري من بلدة يافة الناصرة بعد أيام من إصابته بجروح خطيرة في حادث طرق.

وكان الشاب قد أصيب بجروح حرجة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته مساء الثلاثاء بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

يشار إلى أن 15 شخصا بينهم 7 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت بالبلاد منذ مطلع العام ولغاية الثلاثاء؛ بحسب آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".

وفي العام الماضي 2025، لقي 455 شخصا بينهم 152 من المواطنين العرب، مصارعهم في حوادث الطرق وقعت بشوارع البلاد المختلفة.