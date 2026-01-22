مظاهرة قطرية حاشدة في سخنين ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

انطلقت بعد ظهر اليوم الخميس في مدينة سخنين مظاهرة قطرية حاشدة، بمشاركة واسعة من أبناء المجتمع العربي في أراضي الـ48، احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة، وتنديدًا بتقاعس وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية في مكافحتها.

المظاهرة القطرية في سخنين ضد الجريمة، اليوم (عرب 48)

شاركت جماهير غفيرة من مدينة سخنين ومختلف بلدات المجتمع العربي في أراضي الـ48، بعد ظهر اليوم الخميس، في المظاهرة القطرية الوحدوية احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة، وتقاعس وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، وذلك من عند النصب التذكاري للشهداء في مدينة سخنين بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

ورفع المتظاهرون الأعلام السوداء ولافتات كتبت عليها شعارات ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، ورددوا هتافات داعية إلى مكافحة جرائم القتل وأعمال العنف في البلدات العربية.

جانب من المظاهرة القطرية الحاشدة في سخنين ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

للتفاصيل الكاملة:

وجابت المسيرة الشارع الرئيس في سخنين، وصولًا إلى مفترق الجمجمية بالقرب من مركز الشرطة في "مسغاف"، في رسالة احتجاج واضحة على فشل الشرطة في القيام بعملها في مكافحة الجريمة وحماية المواطنين.

وتأتي هذه المظاهرة ضمن خطوات احتجاجية تصعيدية انطلقت بقرار من الجماهير العربية في أراضي الـ48، التي أعلنت الإضراب في عدد من البلدات العربية، قبل أن تتبنى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية هذا الحراك، وتعلن إضرابًا عامًا وشاملًا.

وجاءت هذه التحركات في ظل استفحال ظاهرة العنف والجريمة المنظمة، وفرض الإتاوات (“الخاوة”) على المواطنين وأصحاب المصالح في المجتمع العربي، وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس والتواطؤ مع المنظمات الإجرامية.

قالت طبيبة الأطفال دعاء غنايم حمزة من مدينة سخنين لـ"عرب 48" إنه "نصرخ من سخنين حتى نوصل رسالتنا إلى كل المسؤولين في الدولة، ونطالب بحقنا العيش بأمن وأمان، هذا حق وليس منّة من أحد".



وأضافت أن "الطواقم الطبية العربية في…

وكانت لجان شعبية في عدد من المدن والقرى العربية قد نظّمت خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية وفعاليات جماهيرية، تنديدًا بتصاعد الجريمة والعنف، ومطالبة بخطة حكومية جديّة وفورية لوضع حد لنزيف الدم في المجتمع العربي.