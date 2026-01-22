مصرع شاب وإصابات بينها خطيرة في حوادث طرق جنوب البلاد

يشير تقرير "السلطة الوطنية للأمان على الطرق" إلى أن 16 شخصا، بينهم 7 مواطنين عرب، لقوا مصرعهم في حوادث طرق وقعت في البلاد منذ مطلع العام وحتى يوم الثلاثاء الماضي.

لقي شاب يبلغ من العمر 22 عاما مصرعه، وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء بإصابات متفاوته، بينها خطيرة، جراء حوادث طرق مختلفة وقعت جنوبي البلاد ليلة الأربعاء وفجر الخميس.

في حادث على شارع رقم 20 قرب مفرق وولفسون، اصطدمت مركبتان، وقدم مسعفو اتحاد الإنقاذ الإسعافات الأولية للمصابين.

وشمل الإسعاف أيضا عمليات إنعاش مكثفة للشاب البالغ 22 عاما الذي نقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة جدًا، إلا أن وفاته أُبلغ عنها لاحقا. كما أصيب سائق المركبة الثانية بجروح طفيفة.

وفي حادث آخر على شارع رقم 6 عند مفرق كريات جات، وقع تصادم بين أربع مركبات.

وأسفر الحادث عن ثماني إصابات، من بينها طفلة تبلغ 5 سنوات وامرأة عمرها 40 عامًا بحالة خطيرة، ورجل يبلغ 35 عامًا وزوجان في الخمسين من العمر بحالة متوسطة، بالإضافة إلى شاب عمره 22 عامًا وامرأة عمرها 70 عاما وطفل عمره 10 سنوات بحالة طفيفة.

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، بعضهم بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لاتحاد الإنقاذ.

وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات حادثي الطرق، وأُغلق موقعا الحادثين مؤقتا لحين الانتهاء من جمع الأدلة وإتمام التحقيقات اللازمة.

16 قتيلا منذ مطلع العام و455 في 2025 بحوادث الطرق بالبلاد

وبحسب الإحصاءات، شهد العام الماضي 2025 مصرع 455 شخصا في حوادث طرق مختلفة في شوارع البلاد، من بينهم 152 مواطنا عربيا.

وتوضح هذه الأرقام استمرار المخاطر التي تشكلها حوادث الطرق على حياة المواطنين، ما يسلط الضوء على الحاجة المستمرة لتعزيز السلامة المرورية واتخاذ إجراءات وقائية أكثر فاعلية.