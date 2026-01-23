إصابة شاب بجراح خطيرة في كفر مندا

أصيب شاب بجراح خطيرة، فجر اليوم الجمعة، إثر تعرضه لإصابات نافذة في قرية كفر مندا، وجرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالته بالمستقرة.

أصيب شاب في نحو الخامسة والعشرين من عمره بجراح خطيرة، فجر اليوم الجمعة، جراء تعرضه لإصابات نافذة في قرية كفر مندا بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن مركز الطوارئ (101) تلقى بلاغًا عند الساعة 03:16 يفيد بإصابة شخص في البلدة. وعلى الفور، هرعت الطواقم الطبية إلى المكان، وقدّمت الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

ووفقًا للمصادر الطبية، فإن حالة الشاب وُصفت بالخطيرة لكنها مستقرة، وهو بوعيه ويعاني من إصابات مخترقة في أنحاء جسده.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي السياق، أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة، الليلة الماضية، عن إصابة شاب (21 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة، بعد ساعات من تظاهر عشرات الآلاف في مدينة سخنين تنديدا بتفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة.