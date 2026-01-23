تحت عنوان "جمعة الأمن والأمان": صلاة جمعة موحّدة في ساحة بلدية سخنين احتجاجًا على العنف والجريمة

تُنظّم اليوم في مدينة سخنين صلاة جمعة موحّدة في ساحة البلدية تحت عنوان "جمعة الأمن والأمان"، وذلك احتجاجًا على تفشّي العنف والجريمة، وتأكيدًا على مطالب المجتمع بتعزيز الأمن وتحمل الجهات الرسمية مسؤولياتها.

اجتماع لجنة المتابعة في بلدية سخنين، مساء أمس (عرب 48)

أعلن أئمة مساجد مدينة سخنين، بالتنسيق مع بلدية سخنين واللجنة الشعبية واللجنة المنظِّمة للحراك الأخير، عن تنظيم صلاة جمعة واحدة وموحّدة تُقام اليوم في ساحة بلدية سخنين، تحت عنوان "جمعة الأمن والأمان"، وذلك في إطار الحراك المجتمعي المتواصل لمواجهة تفشّي العنف والجريمة في المدينة.

ودعا الأئمة جميع المصلين إلى التوجّه مباشرة إلى ساحة البلدية لأداء صلاة الجمعة، مؤكدين أنه لن تُقام صلاة الجمعة في مساجد المدينة في هذا اليوم. وأوضحوا أن خطبة الجمعة ستكون قصيرة نسبيًا، وتركّز على مسؤولية الأفراد والمجتمع بمختلف أطيافه في تعزيز الأمن والأمان، والتصدي لآفة العنف والجريمة.

وبحسب الترتيبات المعلنة، ستُقام صلاة الجمعة للرجال في ساحة البلدية، فيما ستؤدي النساء الصلاة في مسجد أبي بكر الصديق. كما طُلب من المصلين إحضار سجاد الصلاة الخاص بهم، والحرص على الوصول سيرًا على الأقدام قدر الإمكان، نظرًا لمحدودية أماكن الوقوف وتفاديًا للاكتظاظ.

وأشار المنظمون إلى تخصيص مقاعد في الجهة الخلفية من الساحة للمصلين الذين يؤدون الصلاة جلوسًا ولديهم أعذار صحية.

وعقب انتهاء الصلاة، ستُنظَّم وقفة احتجاجية على الشارع الرئيسي المقابل لساحة البلدية، تأكيدًا على موقف أهالي سخنين الرافض للعنف والجريمة، ومطالبتهم السلطات بتحمّل مسؤولياتها في توفير الأمن والأمان.