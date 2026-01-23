تظاهرات ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة بعدة بلدات: مشاركة الآلاف بوقفة احتجاج وصلاة الجمعة في سخنين

نُظّمت وقفة احتجاجية على الشارع الرئيسي المقابل لساحة البلدية، عقب انتهاء الصلاة، تأكيدًا على موقف أهالي سخنين الرافض للعنف والجريمة، ومطالبتهم السلطات بتحمّل مسؤولياتها في توفير الأمن والأمان.

جانب من المشاركين في صلاة الجمعة، في سخنين (مصطفى الزعبي - "عرب 48")

شارك الآلاف من أهالي المدينة والمنطقة، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية وصلاة جمعة موحَّدة في ساحة البلدية، وذلك بدعوة من أئمة مساجد المدينة، بالتنسيق مع بلدية سخنين واللجنة الشعبية، وذلك في خطوة تأتي استمرارا للإضراب، ولموجة الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها من مدينة سخنين، ضد الجريمة والعنف.

ونُظّمت وقفة احتجاجية على الشارع الرئيسي المقابل لساحة البلدية، عقب انتهاء الصلاة، تأكيدًا على موقف أهالي سخنين الرافض للعنف والجريمة، ومطالبتهم السلطات بتحمّل مسؤولياتها في توفير الأمن والأمان.

من الوقفة الاحتجاجية في مدينة سخنين، بمشاركة كبيرة من الأهالي.



وأعلنت بلدية سخنين واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب، يوم أمس الخميس، تمديد الإضراب في المدينة لغاية يوم السبت، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عُقد في أعقاب مظاهرة قطرية كبرى.

يأتي ذلك فيما شارك أكثر من 100 ألف مواطن من مدينة سخنين ومختلف بلدات المجتمع العربي في أراضي الـ48، أمس الخميس، في المظاهرة القطرية الوحدوية احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة، وتقاعس وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، وذلك من عند النصب التذكاري للشهداء وصولا إلى مفرق الجمجمية "يوفاليم" شرق المدينة.

وأتت المظاهرة أمس، والوقفة الاحتجاجية، اليوم، ضمن خطوات احتجاجية تصعيدية انطلقت بقرار من الجماهير العربية في أراضي الـ48، التي أعلنت الإضراب في عدد من البلدات العربية، قبل أن تتبنى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية هذا الحراك، وتعلن إضرابًا عامًا وشاملًا.

وجاءت هذه التحركات في ظل استفحال ظاهرة العنف والجريمة المنظمة، وفرض الإتاوات (“الخاوة”) على المواطنين وأصحاب المصالح في المجتمع العربي، وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس والتواطؤ مع المنظمات الإجرامية.

