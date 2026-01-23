محليات | أخبار محلية
22/01/2026 - 23:59

طمرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة عن إصابة شاب (21 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة، بعد ساعات من تظاهر عشرات الآلاف في سخنين تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة.

(توضيحية - تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيب شاب، يبلغ 21 عاما من العمر، بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة بمنطقة الجليل؛ مساء الخميس.

وفي التفاصيل، فإن الشاب وهو من سكان المدينة تعرض لإطلاق نار وأصيب في أطراف جسده السفلية.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" و"نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ووصفت حالته بالخطيرة والمستقرة.

ونقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

مظاهرة قطرية كبرى: أكثر من 100 ألف متظاهر في سخنين ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة
وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مظاهرة قطرية كبرى شارك بها عشرات الآلاف من المواطنين العرب في سخنين وعلى الشارع الرئيسي شرق المدينة، تنديدا باستفحال الجريمة وانعدام الأمن والأمان في ظل تواطؤ وتقاعس الشرطة.

طمرة العنف والجريمة تواطؤ الشرطة تقاعس الشرطة إطلاق نار مظاهرة سخنين

