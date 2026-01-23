طمرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة عن إصابة شاب (21 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة، بعد ساعات من تظاهر عشرات الآلاف في سخنين تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة.

أصيب شاب، يبلغ 21 عاما من العمر، بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة بمنطقة الجليل؛ مساء الخميس.

وفي التفاصيل، فإن الشاب وهو من سكان المدينة تعرض لإطلاق نار وأصيب في أطراف جسده السفلية.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" و"نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ووصفت حالته بالخطيرة والمستقرة.

ونقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مظاهرة قطرية كبرى شارك بها عشرات الآلاف من المواطنين العرب في سخنين وعلى الشارع الرئيسي شرق المدينة، تنديدا باستفحال الجريمة وانعدام الأمن والأمان في ظل تواطؤ وتقاعس الشرطة.