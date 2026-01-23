وفاة شاب من عرعرة المثلث متأثرًا بإصابة عمل في البناء

أعلنت الطواقم الطبية وفاة الشاب محمود ناطور من عرعرة المثلث، متأثرًا بإصابة عمل تعرّض لها قبل نحو شهرين أثناء عمله في مجال البناء، ما أثار حالة من الحزن والأسى في البلدة.

أقرّت الطواقم الطبية، مساء أمس الخميس، وفاة الشاب محمود عبد الكريم ناطور من بلدة عرعرة المثلث، متأثرًا بإصابة عمل تعرّض لها قبل نحو شهرين خلال عمله في مجال البناء.

وبحسب المعطيات، أصيب ناطور أثناء عمله في إحدى ورشات البناء، حيث جرى نقله لتلقي العلاج وخضع لمتابعة طبية مكثفة طيلة الفترة الماضية، إلى أن أُعلن عن وفاته متأثرًا بمضاعفات الإصابة.

وخيمت حالة من الحزن والأسى على عرعرة المثلث عقب انتشار النبأ، وتوافد عدد من الأهالي وأقارب الفقيد إلى منزله لمواساة أسرته والوقوف إلى جانبها في مصابها.

ويستدل من المعطيات أن 80 عاملاً لقوا مصارعهم، وأُصيب 653 آخرون بجروح متفاوتة، خلال حوادث العمل التي وقعت في البلاد عام 2025، من بينهم 628 أُصيبوا بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة.

وتشير الإحصاءات إلى أن العمال، الذين يُشكّلون "الحلقة الأضعف" في سوق العمل الإسرائيلي، هم الأكثر تضررًا، في ظل تقاعس الجهات المسؤولة عن توفير بيئة عمل آمنة تحترم شروط السلامة المهنية.