سخنين: إضراب مفتوح والمتابعة تجتمع لبحث الخطوات التالية للنضال ضد العنف والجريمة

يتواصل صباح اليوم السبت، لليوم الخامس على التوالي، الإضراب المفتوح في مدينة سخنين احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة، وذلك بمشاركة واسعة من الأهالي، الطلاب، والناشطين.

وفي هذا السياق، نُظِّمت صباح اليوم وقفة احتجاجية في المدينة بمبادرة من مدرسة الحلان، وبمشاركة طلابها وأهاليهم إلى جانب ناشطين اجتماعيين، تعبيرًا عن رفضهم لاستمرار العنف وحالة انعدام الأمان.

من اجتماع المتابعة

بالتزامن، تعقد لجنة المتابعة اجتماعًا في بلدية سخنين، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب ورؤساء سلطات محلية وقيادات محلية، لبحث الخطوات النضالية القادمة في مواجهة العنف والجريمة، والسياسات الإسرائيلية التي تُحمِّلها القيادات مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة.

ولا تزال المحال التجارية في المدينة مغلقة التزامًا بالإضراب، في مشهد يعكس وحدة الموقف الشعبي واتساع رقعة الاحتجاج، وسط دعوات لمواصلة الضغط الشعبي حتى اتخاذ خطوات جدية وفعّالة لوقف دوامة العنف وحماية المجتمع.