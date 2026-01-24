المتابعة تقر سلسلة خطوات: مسيرة الأعلام السوداء الكبرى في تل أبيب احتجاجًا على استفحال الجريمة

في ختام بيانها أكدت لجنة المتابعة العليا أن "هذا الحراك هو مسار نضالي مستمر، يستند إلى وحدة مجتمعنا وإرادته الجماعية في حماية أبنائه، وصون كرامته، وضمان حقه في الأمن والأمان".

صورة توضيحية من مظاهرة سخنين في 22 كانون الثاني/ يناير 2026 (Getty images)

عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم السبت، اجتماعًا في مدينة سخنين بمشاركة سكرتارية لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، خُصّص لبحث سبل مواجهة تفاقم الجريمة والعنف وجرائم الخاوة في المجتمع العربي.

جانب من اجتماع المتابعة في سخنين

وخلص الاجتماع، بعد نقاش موسّع شارك فيه عشرات النشطاء، إلى جملة من القرارات أبرزها تنظيم مسيرة الأعلام السوداء الكبرى في تل أبيب، والتمهيد لها عبر مظاهرات ووقفات احتجاجية في مختلف البلدات العربية.

تقرر ما يلي:

أولًا: تنظيم مسيرة الأعلام السوداء الكبرى في تل أبيب بمشاركة جماهيرية واسعة، احتجاجًا على استفحال الجريمة والعنف، ووضع هذه القضية في صدارة الاهتمام العام.

ثانيًا: التمهيد للمسيرة من خلال تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية في جميع البلدات والقرى العربية، وصولًا إلى فعاليات جماهيرية مركزية أيام الجمعة.

ثالثًا: دعوة جميع الأحزاب، والسلطات المحلية، واللجان الشعبية، والجمعيات الأهلية الفاعلة، إلى إطلاق حملة إعلامية واسعة لتجنيد أوسع مشاركة جماهيرية.

رابعًا: التأكيد على أن ما يجري في مجتمعنا يستوجب إعلان حالة طوارئ، وتشكيل لجنة طوارئ دائمة لمتابعة تنظيم نشاطات محلية وقطرية لمكافحة الجريمة والعنف والخاوة.

خامسًا: الشروع في إعداد برنامج عمل نضالي متصاعد يشمل خطوات احتجاجية متدرجة، من بينها إضراب عام لعدة أيام، وتنظيم عمل اللجان الشعبية، وتأطير مختلف الشرائح المجتمعية للقيام بدورها، إلى جانب مظاهرات قطرية ومحلية متواصلة.

سادسًا: البدء بجمع التبرعات لتمويل النشاطات النضالية الهادفة إلى مكافحة الجريمة والعنف والخاوة.

وقال رئيس لجنة المتابعة، د. جمال زحالقة: معًا ماضون في تصعيد النضال… ومعًا سنسحق هذه الآفة.