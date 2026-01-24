الناصرة: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار

بحسب المعطيات، فإن الضحية في الأربعينيات من عمره، وقد أُصيب بجراح وُصفت بالحرجة للغاية، حيث قدّمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي في المكان قبل نقله إلى المستشفى، إلا أن الأطباء اضطروا لاحقًا إلى إعلان وفاته.

أقرّ المستشفى الإنجليزي في الناصرة، مساء اليوم السبت، وفاة المصاب متأثرًا بجراحه الحرجة، بعد إصابته برصاصة في رأسه جرّاء جريمة إطلاق نار وقعت عصر اليوم في المنطقة الواقعة بين مدينة الناصرة ويافة الناصرة.

ولا تزال ملابسات الجريمة غير واضحة، فيما لم تُعرف بعد خلفية إطلاق النار أو هوية المنفذين.

سنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.