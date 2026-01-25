الجريمة والعنف: طمرة تعلن الإضراب الشامل يوم الأربعاء باستثناء الحضانات والتعليم الخاص

تقرر الدعوة إلى تظاهرة رفع شعارات يوم غدٍ الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بالقرب من دوار القدس، إضافة إلى الإعلان عن إضراب عام وشامل في مدينة طمرة يوم الأربعاء المقبل، باستثناء الحضانات وأطر التعليم الخاص.

أعلنت بلدية طمرة، مساء اليوم الأحد، عن سلسلة خطوات احتجاجية تصعيدية، وذلك على خلفية جريمة إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم بمحاذاة مدرسة البيروني في المدينة، وما أثارته من حالة قلق وغضب في صفوف الأهالي والطلاب.

وجاء ذلك عقب تنظيم وقفة احتجاجية بجانب المدرسة، أعقبتها مسيرة باتجاه مركز الشرطة، حيث عقد اجتماع مشترك ضمّ إدارة بلدية طمرة، ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، واللجنة الشعبية في المدينة، للتشاور حول الخطوات المقبلة في مواجهة تفشي العنف والجريمة.

وأعلن المجتمعون عن جملة من القرارات، أبرزها تنظيم لجنة أولياء أمور الطلاب، وبالتنسيق مع المدارس، فعالية هادفة بعد الحصة الخامسة، تعبيرًا عن رفض العنف والمطالبة بتوفير بيئة آمنة للطلاب.

كما تقرر الدعوة إلى تظاهرة رفع شعارات يوم غدٍ الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بالقرب من دوار القدس، إضافة إلى الإعلان عن إضراب عام وشامل في مدينة طمرة يوم الأربعاء المقبل، باستثناء الحضانات وأطر التعليم الخاص.

وفي سياق متصل، أُعلن عن تسيير حافلات للمشاركة في المظاهرة القطرية المقررة يوم السبت في مدينة تل أبيب، والتي دعت إليها لجنة المتابعة العليا.

وأكدت بلدية طمرة، ولجنة أولياء أمور الطلاب، واللجنة الشعبية في بيان مشترك، استمرارهم في الحراك الشعبي والنضال الجماهيري حتى انتزاع الحق في الأمن والأمان، وحماية الطلاب وأهالي المدينة من آفة العنف والجريمة.