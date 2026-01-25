النقب: مقتل فتى وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار

ذكرت طواقم الإسعاف أن بلاغًا ورد إلى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 22:08، حول إصابة فتيين جرى نقلهما للالتقاء بطواقم الإسعاف قرب مفرق ميتار (السقاطي). وقدّم المسعفون العلاج الأولي للمصابين قبل إعلان وفاة أحدهما لاحقا.

قُتل فتى وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، مساء الأحد، جرّاء جريمة إطلاق نار وقعت في منطقة النقب.

وأفادت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا عقب تلقي بلاغ عن حادثة إطلاق نار، أُصيب خلالها شخصان جرى نقلهما من مفترق شوكِت (السقاطي) إلى المركز الطبي سوروكا لتلقي العلاج، حيث أُعلن لاحقًا عن وفاة أحد المصابين، وفقًا للمصادر الطبية.

من جهتها، ذكرت طواقم الإسعاف أن بلاغًا ورد إلى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 22:08، حول إصابة فتيين جرى نقلهما بطواقم الإسعاف قرب مفرق ميتار، وقدّم المسعفون العلاج الأولي للمصابين قبل إعلان وفاة أحدهما لاحقا.

وأوضحت الطواقم الطبية أن أحد المصابين، وهو فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، كان في حالة خطيرة وغير مستقرة كان فاقدا للوعي، فيما وُصفت حالة الفتى الآخر (16 عامًا) بالمتوسطة وهو بوعي كامل.

وقال أحد المسعفين إن الفتيين عانيا من إصابات خطيرة، وتم تقديم علاج منقذ للحياة لهما قبل نقلهما إلى المستشفى.

20 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وفي وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات غاضبة على استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 20 قتيلا بينهم امرأة.

وكان عام 2025 قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وارتُكبت الجرائم في المجتمع العربي، من دون استجابة حقيقية من الشرطة، ما أتاح لعصابات الإجرام، التغلغل وفرض نفوذها في البلدات العربية، مستفيدة من غياب الردع، والحلول المؤسسية.