طمرة: مظاهرة باتجاه مركز الشرطة إثر إطلاق نار قبالة مدرسة البيروني

إطلاق نار قبالة مدرسة البيروني في طمرة خلال الدوام المدرسي يتحوّل إلى حراك احتجاجي متصاعد، بدأ بوقفة أمام المدرسة وانتهى بمظاهرة باتجاه مركز الشرطة، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة والمطالبة بحماية الطلاب والمؤسسات التعليمية.

شهدت مدينة طمرة، صباح اليوم الأحد، حادثة إطلاق نار قبالة مدرسة البيروني الابتدائية، تزامن مع الاحتفال بيوم المعلم وخلال الدوام المدرسي، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الطلاب والأهالي، قبل أن ينظم الأهالي لاحقا مظاهرة احتجاجية انطلقت من المدرسة باتجاه مركز الشرطة في المدينة.

وعلى إثر إطلاق النار، دعت لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة، إلى جانب مجموعة من الناشطين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية قبالة المدرسة، للمطالبة باتخاذ خطوات فورية وجدية تضمن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وانطلقت الوقفة الاحتجاجية قبالة المدرسة، حيث رفع المشاركون لافتات كُتبت عليها شعارات تطالب السلطات بالتحرّك الفوري، وتتهمها بالتواطؤ، إلى جانب شعارات أُخرى تدين الضالعين في الأنشطة الإجرامية.

وسرعان ما تحوّلت الوقفة الاحتجاجية إلى مظاهرة باتجاه مركز الشرطة في المدينة، بمشاركة عشرات الأهالي والطلاب.

وجاء تحوّل الوقفة إلى مظاهرة في ظل تصاعد الغضب في صفوف المشاركين، احتجاجًا على تقاعس الشرطة في التعامل مع تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، وللمطالبة بخطوات فورية تضمن حماية الطلاب والمؤسسات التعليمية.

وأكدت عضو لجنة أولياء الأمور، لما ذياب عثمان، لـ"عرب 48"، أن ما جرى يشكّل "خطًا أحمر"، قائلة: "عندما يصل إطلاق النار إلى أبواب المدارس، حيث يتواجد أطفالنا من الصف الأول حتى السادس، لا يمكننا الاستمرار في حياتنا بشكل طبيعي. الخطر أصبح حاضرًا حتى داخل المؤسسات التعليمية".

وقالت عثمان إن الأهالي يعيشون حالة خوف حقيقية على أبنائهم، متسائلة عمّا إذا كان الطفل يذهب إلى مدرسته ويعود منها بسلام، خاصة بعد سماع أصوات الرصاص خلال ساعات النهار.

من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس بلدية طمرة، عبد الرحيم أبو الهيجاء، إن استمرار العنف والجريمة أمر مرفوض، داعيًا إلى مواصلة الخطوات الاحتجاجية حتى اجتثاث هذه الآفة من المجتمع.

وكان عضو لجنة أولياء الأمور، هشام ذياب، قد أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا، مؤكدًا أن الهدف هو التضامن مع الطلاب والمدرسة، وإيصال رسالة واضحة بضرورة حماية أبنائنا.

وقال لـ"عرب 48" إن حادثة إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم قرب المدرسة خلّفت حالة من الرعب والخوف في صفوف الطلاب والأهالي.

وأضاف: "للأسف، أصبح من الصعب حتى أن نقول صباح الخير، فنحن نعيش في أجواء خوف مستمرة، وأطفالنا يخرجون إلى مدارسهم دون أن نضمن عودتهم بأمان".