حراك شعبي متواصل: وقفة احتجاجية في كوكب أبو الهيجاء ضدّ الجريمة وتواطؤ الشرطة

شارك العديد من الأهالي، مساء اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية على مفترق بلدة كوكب أبو الهيجاء، ضدّ الجريمة في المجتمع العربيّ، واحتجاجًا على تواطؤ الشرطة وتقاعسها في مواجهتها، وذلك في إطار الحراك الشعبي المتواصل في البلدات والمدن العربية في مناطق 48.

يأتي ذلك فيما تظاهر المئات من أهالي كفر ياسيف والمنطقة، أمس السبت، وأغلقوا شارع 70 الرئيسيّ، رغم محاولات قوات الشرطة منعهم من النزول إليه، تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة على الشارع الرئيسي الداخلي للبلدة.

من الوقفة الاحتجاجية في كوكب أبو الهيجاء، ضد الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.



وجاءت الوقفة بدعوة من لجنة أولياء الأمور الطلاب المحلية في كوكب أبو الهيجاء، وبمشاركة واسعة من الأهالي والطلاب، حيث رُفعت شعارات تطالب بالحق في الحياة الآمنة، من بينها: "نعم للعيش بكرامة، نعم للحياة"، و"معًا أقوى… معًا نحو مجتمع آمن".

وقال رئيس لجنة أولياء الأمور الطلاب المحلية في كوكب أبو الهيجاء، عاطف علي، في حديث لـ"عرب 48"، إن المشاركة الواسعة تعكس حجم القلق والخوف الذي يعيشه الأهالي وأبناؤهم في ظل تصاعد مظاهر العنف، مؤكدًا أن الوقفة تشكّل صرخة مجتمع كامل، أطفالًا وكبارًا، للمطالبة بالأمن والأمان.

رئيس لجنة أولياء امور الطلاب في كوكب أبو الهيجاء، عاطف علي، يتحدّث عن الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.



وأضاف أن "اللجنة حرصت على إشراك المدارس والطلاب في هذه الفعالية، انطلاقًا من أهمية تعزيز الوعي لدى الأجيال الشابة"، مشيرًا إلى أن "هذه الوقفة لن تكون الأخيرة، إذ ستتبعها خطوات توعوية إضافية، تشمل محاضرات ونشاطات لطلاب المدارس، بالتعاون مع المجلس المحلي والمؤسسات التربوية خلال الفترة القريبة المقبلة".

وشدّد علي على أن "رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بشأن ما يجري في المجتمع، هو مسؤولية جماعية، وأن الأبناء هم عماد المستقبل، ما يستوجب تزويدهم بالأدوات الفكرية والقيمية، لمواجهة العنف وبناء مجتمع آمن".

من جهته، قال رئيس المجلس المحلي في كوكب أبو الهيجاء، نضال حاج لـ"عرب 48"، إن "الوقفة تأتي برسالة واضحة، مفادها أن وحدة المجتمع هي مصدر قوته"، مؤكدًا أن "المجتمع العربي يطالب الحكومة الإسرائيلية بتحمّل مسؤولياتها في مكافحة الجريمة، أسوة بباقي البلدات".

رئيس المجلس المحلي في كوكب أبو الهيجاء، نضال حاج لـ"عرب 48": "الوقفة تأتي برسالة واضحة، مفادها أن وحدة المجتمع هي مصدر قوته".



وأضاف حاج أن "مشاركة الطلاب والأطفال في الوقفة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والمسؤولية تجاه البلدة والمجتمع"، مشددًا على أن "المواطنين يؤدون واجباتهم ويدفعون الضرائب، ومن حقهم العيش بأمن وأمان".

بدورها، قالت ميار خليل من كوكب أبو الهيجاء، وهي قريبة ضحية جريمة القتل الدكتور عبد الله عوض من المزرعة لـ" عرب 48"، إن "العائلات المكلومة تصرّ على إحداث تغيير حقيقيّ رغم الألم والفقدان"، مؤكدة أن "لا عائلة أخرى يجب أن تعيش الوجع ذاته الذي تعيشه عائلات الضحايا".

الطالبة ميار خليل من كوكب قريبة المغدور الدكتور عبد الله عوض، ضحية جريمة القتل في المزرعة، والطالبة نعمة أحمد من كوكب كذلك، تتحدثان عن الجريمة في المجتمع العربي.



وعبّرت الطالبة نعمة أحمد عن شعور الخوف والقلق تجاه المستقبل، قائلة لـ"عرب 48" إن "الطلاب يشاركون اليوم لإيصال صوتهم والتأكيد على أنهم لا يشعرون بالأمان"، مشددة على "أهمية مشاركة الطلاب في الحراك، كونهم جيل المستقبل، ولأن الحق في العيش بأمان وحرية هو حق أساسيّ، لا يمكن التنازل عنه".

وشهدت مدينة طمرة، اليوم الأحد، جريمة إطلاق نار قبالة مدرسة البيروني الابتدائية، تزامن مع الاحتفال بيوم المعلم وخلال الدوام المدرسي، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الطلاب والأهالي، قبل أن ينظم الأهالي لاحقًا مظاهرة احتجاجية انطلقت من المدرسة، باتجاه مركز الشرطة في المدينة.