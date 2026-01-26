إصابة حرجة لطفل في حادث تراكتورون بالنقب

أُصيب طفل يبلغ من العمر 11 عامًا بجروح حرجة، صباح اليوم، في حادث تراكتورون بمنطقة النقب، حيث نُقل إلى مستشفى "سوروكا" بعد إجراء عمليات إنعاش متقدمة في المكان.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيب طفل بجروح وصفت بأنها خطيرة، اليوم الإثنين، أثناء ركوبه دبّاب (تراكتورون) في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

أفادت خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الطوارئ 101 تلقى، صباح اليوم، بلاغًا عند الساعة 09:29 حول إصابة خطيرة لطفل أثناء ركوبه تراكتورون قرب مفترق تسفيت".

وذكرت الطواقم الطبية أن "الطفل، البالغ من العمر 11 عامًا، كان في حالة حرجة للغاية عند وصول المسعفين، إذ وُجد فاقدًا للوعي ومن دون تنفس أو نبض. وعلى الفور، باشرت الطواقم بتقديم العلاج الطبي الطارئ، بما في ذلك عمليات الإنعاش المتقدمة في المكان".

وأضافت أنه "جرى نقل الطفل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع بواسطة سيارة علاج مكثف، مع مواصلة إجراءات الإنعاش طوال الطريق".

وقال مسعف طب الطوارئ إنه "وصلنا إلى المكان ووجدنا الطفل فاقدًا للوعي، دون تنفس أو نبض، ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. بدأنا فورًا بعمليات الإنعاش والعلاج المنقذ للحياة، واستمررنا بذلك حتى وصوله إلى المستشفى".

ولم يصدر حتى الآن أي تحديث من المستشفى حول الحالة الصحية للطفل بعد وصوله، فيما يواصل الطاقم الطبي تقديم العلاج المكثف في محاولة لإنقاذ حياته.