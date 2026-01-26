المحكمة المركزية في اللد تُدين شابا بقتل عرفان الوحواح بظروف مشددة

أدانت المحكمة المركزية في اللد أيمن مصراتي بجريمة القتل العمد بظروف مشددة بحق عرفان الوحواح، في جريمة وقعت عام 2022، رغم عدم كونه مطلق النار مباشرة، مؤكدة أن المسؤولية الجنائية تشمل كل من شارك في التخطيط والتنفيذ.

أدانت المحكمة المركزية في اللد، أيمن مصراتي بجريمة القتل العمد بظروف مشددة بحق المرحوم عرفان الوحواح، في جريمة وقعت بالمدينة في آب/ أغسطس 2022، وذلك رغم ثبوت أن المتهم لم يكن مطلق النار بصورة مباشرة.

وقالت النيابة العامة، في أعقاب صدور قرار الإدانة، أمس الأحد، إن "الحكم يعكس التزام أجهزة إنفاذ القانون بمكافحة جرائم القتل والعنف الخطير، ولا سيما الجرائم المرتكبة على خلفية نزاعات داخل المجتمع العربي"، مؤكدة أن "المسؤولية الجنائية لا تقتصر على المنفذ المباشر، بل تشمل كل من كان شريكًا أساسيًا في التخطيط والتنفيذ".

وبعد الاستماع إلى الأدلة ومناقشتها، أدانت المحكمة المتهم بجميع التهم الواردة في لائحة الاتهام، وتشمل: "القتل العمد مع سبق الإصرار وبظروف مشددة، حيازة سلاح، التآمر لارتكاب جريمة، إتلاف أدلة، وعرقلة سير العدالة"، وجميعها بالاشتراك مع آخرين.

ووفقًا لمحضر المحكمة، "نُفذت الجريمة في وضح النهار وفي قلب مدينة اللد، حيث أقدم شخصان على إطلاق النار على المرحوم من مسافة قريبة. وثبت أن المتهم كان شريكًا كاملًا في تنفيذ الجريمة مع آخرين، على خلفية نزاع دموي مستمر بين عائلتي مصراتي - جاروشي والوحواح".

وبيّنت الأدلة أن "المتهم وشركاءه خططوا للجريمة مسبقًا، وتزوّدوا بمركبات مسروقة ولوحات ترخيص مزوّرة، وهواتف نقالة وأسلحة نارية، كما راقبوا تحركات الضحية من مكان عمله وحتى وصوله إلى محيط منزله، حيث جرى تنفيذ عملية القتل. وبعد الجريمة، أُحرقت إحدى المركبات، وفرّ المتورطون من المكان، فيما أُخفيت مركبة المتهم لاحقًا في مدينة تل أبيب".

وقبلت المحكمة موقف النيابة العامة بالكامل، وخلصت إلى أن "المتهم أدّى دورًا جوهريًا في مراحل الإعداد والمراقبة والتنفيذ، رغم عدم قيامه بإطلاق النار بنفسه، ورفضت في المقابل ادعاءات الدفاع"، معتبرة أن "مجمل الأدلة يقود إلى نتيجة واحدة، وهي إدانة المتهم".

وبموجب القانون، فإن العقوبة المقررة لجريمة القتل بظروف مشددة هي السجن المؤبد الإلزامي.