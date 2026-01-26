طلاب سخنين يواصلون الاحتجاج ضد العنف والجريمة

شارك مئات طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في مدينة سخنين، اليوم، في تظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة، ضمن حراك شعبي متواصل تشهده المدينة، وبمبادرة من لجنة أولياء أمور الطلاب وبالتنسيق مع إدارات المدارس.

شارك المئات من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في سخنين، اليوم الإثنين، في تظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة، بدعوة من لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية وبالتنسيق مع إدارات المدارس، وذلك في إطار حراك شعبي متواصل تشهده المدينة منذ نحو أسبوع.

وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في سخنين، فادي طراد، إن "هذه الفعالية نُفذّت في غالبية المدارس الابتدائية والإعدادية، وبالتوافق مع مديريها، تأكيدًا على أن النضال ضد العنف مستمر في الشارع وفي المؤسسات التربوية على حد سواء، بهدف بناء مستقبل آمن للأطفال، بعيدًا عن مظاهر العنف الدخيلة على المجتمع".

وأضاف طراد أن "العودة إلى مقاعد الدراسة لن تكون اعتيادية"، موضحًا أنه "تقرر تخصيص الحصتين الأولى والثانية من الدوام المدرسي، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الخميس، لبرامج توعوية تناقش آفة العنف والجريمة، وتأثيراتها المدمرة على المجتمع".

وأكد في ختام حديثه أن "لجنة أولياء الأمور ستواصل نضالها داخل المدارس وفي الفضاء العام، حتى القضاء على ظاهرة العنف في سخنين خاصة، وفي المجتمع العربي عامة".

ويأتي هذا الحراك الشعبي في سخنين في ظل تصاعد مقلق لظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث يؤكد القائمون عليه أن الهدف يتجاوز الاحتجاج الرمزي إلى ترسيخ وعي مجتمعي طويل الأمد، يقوم على الشراكة بين الأهالي والمؤسسات التربوية والفعاليات الشعبية، للضغط من أجل توفير الأمن وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية وحماية الأجيال الشابة من الانزلاق في دوامة العنف.