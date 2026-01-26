وفاة الشاب محمد جعص محاميد متأثرًا بإصابته في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

أُعلن عن وفاة الشاب محمد جعص محاميد (39 عامًا) من أم الفحم، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته البالغة في جريمة إطلاق نار وقعت قبل نحو أسبوعين.

توفي الشاب محمد جعص محاميد (39 عامًا) من أم الفحم، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته البالغة التي أُصيب بها إثر جريمة إطلاق نار وقعت في حي المحاميد بالمدينة.

وكان محاميد قد أُصيب بجراح خطيرة في جريمة إطلاق النار التي وقعت بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومكث هناك نحو 15 يومًا، وُصفت حالته خلالها بالخطيرة.

وأقرت الطواقم الطبية، اليوم، وفاة الشاب متأثرًا بإصابته البالغة، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 22 قتيلا، وسط مطالب متواصلة بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة وتوفير الأمن.