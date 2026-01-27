إغلاق شارع 70 عند مفرق شفاعمرو احتجاجا على مصادرة الأراضي لصالح شارع 6

رفع المتظاهرون شعارات من بينها "مخطط شارع 6 سياسي وعنصري"، "أرض مقابل أرض"، والعديد من اللافتات الرافضة للمخطط والمطالبة بأراض بديلة للأراضي المصادرة.

أغلق المئات من المتظاهرين مساء اليوم، الثلاثاء، شارع 70 عند مفرق الناعمة قرب بلدتي شفاعمرو وعبلين، احتجاجا على مخطط مصادرة الأراضي لصالح توسعة شارع 6 في منطقة الجليل شمالي البلاد.

ويرمي المخطط إلى مصادرة مئات الدونمات التي تعود ملكيتها لمواطنين من طمرة وكابول وجديدة المكر ويركا وجولس وكفر ياسيف وأبو سنان.

ورفع المتظاهرون شعارات من بينها "مخطط شارع 6 سياسي وعنصري"، "أرض مقابل أرض"، والعديد من اللافتات الرافضة للمخطط والمطالبة بأراض بديلة للأراضي المصادرة.

