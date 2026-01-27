الناصرة: اللجنة الشعبية تدعو لاجتماع لمناقشة زيادة الأرنونا

أوضحت اللجنة في بيان لها أن الاجتماع سيخصص لعرض التفاصيل والمعطيات الاقتصادية والقانونية المرتبطة بالقرار، ومناقشة انعكاساته على الأهالي وأصحاب المصالح في المدينة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.

دعت اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات المجتمعية، إلى جانب المحاسبين والاقتصاديين والمحامين والجمعيات الأهلية، إلى المشاركة في اجتماع تشاوري موسع لمناقشة تداعيات قرار رفع ضريبة الأرنونا الذي أقرته اللجنة المعينة في بلدية الناصرة مؤخرا.

وأضافت اللجنة أن الهدف من اللقاء هو بلورة خطة بديلة ومسؤولة، وبناء مسار عمل متوازن يجمع بين العمل الشعبي والجماهيري من جهة، والعمل المهني والقانوني من جهة أخرى، بهدف استكشاف خيارات بديلة لتقليل نسبة الزيادة المفروضة مؤخرًا.

وأكدت اللجنة أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وتوحيد الجهود للدفاع عن حقوق سكان الناصرة ومصالحهم الاقتصادية.

وسيتم تحديد موعد ومكان الاجتماع لاحقًا بالتنسيق مع الأطراف الراغبة في المشاركة، داعية كل من يؤمن بالعمل الوحدوي النصراوي إلى تأكيد مشاركته عبر التسجيل من خلال الرابط المخصص لذلك.