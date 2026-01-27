ضد الجريمة والخاوة: لجنة المتابعة تدعو إلى أوسع مشاركة في مسيرة "الرايات السوداء" في تل أبيب

شدّدت المتابعة في بيان أصدرته اليوم، على أن "هذا الحدث يأتي في ظلّ تصاعد خطير لظاهرة الجريمة والعنف والخاوة داخل المجتمع العربي، وما تحمله من تداعيات اجتماعية ووطنية جسيمة، تمسّ أمن المواطنين، وحياتهم اليومية، واستقرار المجتمع ومستقبله".

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، اليوم الثلاثاء، تنظيم مظاهرة مركزية تحت عنوان "مسيرة الرايات السوداء ضد الجريمة والعنف والخاوة (الإتاوة)" في مدينة تل أبيب، السبت المقبل، 31.1.2026، على أن تنطلق المسيرة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً من ساحة متحف تل أبيب، باتجاه ميدان "هبيما".

وذكرت أنها "ترى أن معالجة هذه الآفة، لا تقتصر على الإجراءات الفردية، بل تتطلب حراكًا جماعيًا مؤسسيًا ومنظمًا، يعكس إدراك المجتمع لخطورة الظاهرة على المستوى الفردي والاجتماعي، ويعزز الجهود الرامية إلى الحدّ من العنف، واجتثاث الجريمة".

وأشارت إلى أن "المسيرة تندرج ضمن سلسلة من الخطوات الجماهيرية التي شهدتها الفترة الأخيرة، بما في ذلك فعاليات ووقفات احتجاجية وإضرابات محلية، في سياق تصاعد الحراك المجتمعي إزاء هذا الملف الحساس، واجتثاث هذه الظاهرة المبرمجة، ضد شعبنا، والدخيلة على مجتمعنا".

وأكدت لجنة المتابعة أن "المسيرة ستُقام وفق قراراتها وتحت شعاراتها، مع رفع الرايات السوداء فقط، ومن دون أعلام أو مظاهر حزبية، بما يضمن وحدة التوجّه والرسالة، وضمان التركيز على الهدف الرئيسي للفعالية؛ وهو مكافحة الجريمة والعنف والخاوة، وحماية مجتمعنا وشعبنا".