طمرة: إضراب عام وشامل الأربعاء ومسيرة حاشدة الساعة الثالثة

عقدت، مساء الإثنين، جلسة مشتركة ضمّت بلدية طمرة، واللجنة الشعبية في المدينة، ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، وذلك عقب الصرخة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمت قرب دوار القدس، في أعقاب الحدث المأساوي الأخير الذي عرض طلاب المدارس لخطر حقيقي ومباشر على حياتهم.

وأكد المجتمعون أن ما جرى لم يعد حادثا عابرا، بل ناقوس خطر يبين أن الجريمة المستفحلة باتت تطال أبناءنا في محيط مدارسهم وبيئتهم اليومية، وتهدد حقهم الطبيعي في الأمان، في ظل ما وصفوه بتواطؤ رسمي يحوّل حياة الأهالي والطلاب إلى رهينة للخوف.

ووجهت اللجنة تحية تقدير لأهالي طمرة على مشاركتهم الواسعة في التحركات الاحتجاجية، معتبرة أن هذا الالتفاف الشعبي يشكل صرخة دفاع عن الحياة وكرامة الإنسان.

كما ثمنت مواقف الأطباء والممرضين والمحامين والمهندسين والصيادلة والعاملين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين الذين أعلنوا دعمهم للإضراب العام، في خطوة تعكس وعيًا جماعيًا ومسؤولية وطنية.

وبعد التداول، تم التأكيد على سلسلة خطوات وفعاليات، أبرزها:

* دعم المظاهرة المساندة لأصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة ضمن مشروع شارع 6، اليوم الثلاثاء الساعة 15:00 عند مفرق الناعمة.

*وقفة احتجاجية لرابطة المحامين في طمرة، اليوم الثلاثاء الساعة 16:30 عند دوار القدس.

*مواصلة الإضراب في المصالح التجارية غدا الأربعاء، مع التحية لأصحابها على التزامهم.

*تنظيم فعاليات خاصة للأطفال والأهالي خلال يوم الإضراب دعما لهم نفسيا ومجتمعيا.

*مسيرة احتجاجية حاشدة يوم غد الأربعاء الساعة 15:00، تنطلق من مسجد القبة وصولًا إلى مركز الشرطة.

*خطبة موحدة في مساجد المدينة يوم الجمعة حول خطر الجريمة، تعقبها تظاهرة عند دوار القدس.

*الاستعداد لمظاهرة تل أبيب يوم السبت التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا، مع تنظيم حافلات من طمرة.

وأكدت بلدية طمرة واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب أن هذه الخطوات تأتي في إطار مسؤولية جماعية لحماية أبنائنا وضمان حقهم في الأمن والحياة، مشددين على أن وحدة الصف هي السبيل لانتزاع هذا الحق والدفاع عنه.