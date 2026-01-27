مجد الكروم تتجند لإنجاح المظاهرة الكبرى في تل أبيب

تتواصل التحضيرات للمظاهرة الكبرى المرتقبة في تل أبيب، وسط تصاعد الحراك الشعبي في البلدات العربية، وتزايد الدعوات للمشاركة الواسعة احتجاجًا على العنف والجريمة والسياسات القائمة، وتأكيدًا على وحدة الموقف الجماهيري وضرورة التحرك الجماعي.

عقدت اللجنة الشعبية في مجد الكروم، أمس الإثنين، اجتماعًا محليًا مشتركًا ضمّ إدارة وأعضاء المجلس المحلي وناشطين من البلدة، خُصّص لبحث سبل تجنيد أوسع مشاركة جماهيرية في المظاهرة الكبرى المقررة في تل أبيب، يوم السبت المقبل.

وناقش المشاركون آليات العمل الميداني والتنسيق الجماهيري، مؤكدين ضرورة رفع مستوى التعبئة الشعبية وتعزيز الحضور الجماعي لأهالي مجد الكروم، في ظل المرحلة الحساسة وما تشهده من تصعيد واستهداف ممنهج.

وفي هذا الإطار، أعلن المجلس المحلي عن تخصيص أربع حافلات لنقل المشاركين إلى المظاهرة، على أن يكون التجمع والانطلاق من ساحة المتنزه، يوم السبت عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأكد المجتمعون أهمية التجند الجماعي والعمل المشترك مع مختلف الأطر السياسية والاجتماعية والطلابية في البلدة، لضمان مشاركة واسعة وإيصال رسالة واضحة تعكس وحدة الموقف الشعبي.

كما شدد الحضور على ضرورة الاستمرار في الحراك الشعبي، وبلورة أفكار وخطط عمل مستقبلية تضمن استدامة الفعل الجماهيري وتصعيده بأساليب منظمة وفاعلة.

وأُعلن في ختام الاجتماع أنه سيتم قريبًا نشر تفاصيل وآلية التسجيل للمشاركة في المظاهرة، فيما أكدت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي أن المشاركة الواسعة تشكل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، داعين أهالي مجد الكروم إلى الحضور والمشاركة الفاعلة.