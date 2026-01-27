محامون يتظاهرون في طمرة ووقفة احتجاجية بعرابة تنديدا بالجريمة وتواطؤ الشرطة

تتواصل الاحتجاجات في المجتمع العربي ضد استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة، إذ نظمت وقفتان احتجاجيتان في مدينتي طمرة وعرابة البطوف بمشاركة المئات من الأهالي والمحامين.

شارك المئات مساء الثلاثاء في وقفتين احتجاجيتين بمدينتي طمرة وعرابة، مع تواصل الاحتجاجات في المجتمع العربي تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

وفي طمرة، تظاهر عدد من المحامين والمحاميات بجانب دوار "الساعة" في المدينة، ورفعوا شعارات أكدت على دور المحامين في الدفاع عن الحق والعدالة ورفض سفك الدماء وانتشار السلاح، من بينها "أنا محام للحق حامٍ"، "العدالة واجب قانوني وأخلاقي"، "يا حامل السلاح دم أولادنا مش مباح".

وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة خطوات نضالية أعلن عنها في طمرة تشمل مواصلة الإضراب في المصالح التجارية، وتنظيم فعاليات داعمة للطلاب والأهالي خلال يوم الإضراب، إلى جانب مسيرة احتجاجية من مسجد القبة وصولا إلى مركز الشرطة، وخطبة موحدة في مساجد المدينة حول خطر الجريمة على أن يعقبها تظاهرة مركزية، بالإضافة إلى الاستعداد للمشاركة في المظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا في تل أبيب.

وأكدت بلدية طمرة واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب، أن هذه الخطوات تندرج ضمن مسؤولية جماعية تهدف إلى حماية الأهالي والأبناء وضمان حقهم في الأمن والحياة، مشددة على أن وحدة الوصف هي الأساس في مواجهة الجريمة وانتزاع هذا الحق.

وقالت المحامية وفيقة ذياب، لـ"عرب 48"، إن "مشاركة المحامين جاءت بقرار موحد دعما للحراك الشعبي، إذ أن وحدة الصف بين جميع مؤسسات وشرائح المجتمع في طمرة والمجتمع العربي عموما هي السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف المتفاقم"، محذرة من أن غياب التكاتف سيؤدي إلى استمرار الألم وتعميق الأزمة".

وذكرت المحامية غدير ذياب، لـ"عرب 48"، أن "الوقفة جاءت انطلاقًا من إعلان الإضراب والحراك الشعبي ضد تقاعس الشرطة، إذ أن المسؤولية في مواجهة العنف والجريمة جماعية وتقع على عاتق كل فرد في المجتمع، مع التأكيد على أن القضية لا تخص المحامين وحدهم بل كل إنسان، وأن استمرار سفك الدماء في ظل غياب الردع يستوجب وقفة حازمة للدفاع عن المجتمع العربي في وجه السياسات التي تسهم في تفشي الجريمة".

وأشار المحامي معين عرموش في حديث لـ"عرب 48"، إلى أن "المحامين في طمرة انضموا بشكل منظم للإضراب العام دعمًا لقرارات اللجنة الشعبية والبلدية والأطر المختلفة في المدينة، إذ أن الوقفة تهدف إلى دعم تنفيذ هذه القرارات وإيصال رسالة واضحة برفض العنف والجريمة، والدعوة إلى التزام جماعي دون تردد، إضافة إلى توجيه رسالة لممارسي العنف بضرورة التوقف، باعتبار أن المجتمع واحد والمصير مشترك".

وفي عرابة، شارك العشرات من أهالي المدينة والمنطقة في وقفة احتجاجية، بدعوة من اللجان الشعبية في بلدات البطوف سخنين ودير حنا والأولى.

من الوقفة الاحتجاجية في عرابة

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعض منها "يا حامل السلاح دم أولادنا مش مباح"، "حاربوا الإجرام واجمعوا السلاح"، "أوقفوا حرب الجريمة"، "صمت الشرطة شراكة في الجريمة"، بالإضافة إلى هتافات منددة بتقاعس وتواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية.

يأتي ذلك في وقت تتواصل الاحتجاجات ضمن خطوات تصعيدية انطلقت بقرار شعبي في مناطق الـ48، أعلن خلاله عن الإضراب في معظم البلدات العربية، قبل أن تتبنى لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية هذا الحراك، وتعلن إضرابا عاملا وشاملا، وتنظيم مظاهرة قطرية يوم السبت المقبل في تل أبيب والتي سبقها مظاهرة قطرية في سخنين شارك بها أكثر من 100 ألف مواطن عربي.

ويتظاهر المواطنون العرب في ظل استفحال العنف والجريمة المنظمة، وفرض الإتاوات ("الخاوة") على أصحاب المحال التجارية، وسط تحميل الشرطة الإسرائيلية المسؤولية في ظل تقاعسها وتواطؤها مع المنظمات الإجرامية.