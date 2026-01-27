مصرع رجل في حادث سير مروع على شارع 6 قرب تقاطع باقة جت

أسفر حادث طرق مروع وقع، الليلة الماضية، بين شاحنة وحافلة صغيرة على الطريق السريع رقم 6، بالقرب من تقاطع باقة الغربية - جت، عن مصرع رجل يبلغ من العمر 40 عامًا.

لقي رجل يبلغ من العمر 40 عامًا مصرعه، الليلة الماضية، في حادث سير مروع وقع بين شاحنة وحافلة صغيرة على الطريق السريع رقم 6، بالقرب من تقاطع باقة الغربية - جت.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" أن بلاغًا ورد إلى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 11:22 مساءً، حول وقوع حادث طرق خطير، حيث عُثر على سائق الحافلة الصغيرة محتجزًا داخل مركبته، فاقدًا للوعي.

وأضافت الطواقم الطبية أنه جرى تنفيذ عمليات إنقاذ معقدة لإخراج المصاب، إلا أن إصاباته وُصفت بالبالغة والخطيرة في عدة أجهزة من جسده، ما اضطر المسعفين إلى إقرار وفاته في المكان.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما لم تُعرف بعد أسباب وقوعه.