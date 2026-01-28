إصابة شاب بجراح خطيرة في جريمة عنف ببلدة الزرازير

طواقم الإسعاف تنقل مصابًا في العشرينات من عمره إلى مستشفى رمبام بحالة خطيرة ومستقرة، في ظل تصاعد الجريمة بالمجتمع العربي وغياب معالجات رادعة.

أُصيب شاب، في العشرينات من عمره، بجراح وُصفت بالخطيرة والمستقرة، جرّاء تعرّضه لجريمة عنف، مساء الأربعاء، في بلدة زرازير بمنطقة الجليل.

وأفادت طواقم الإسعاف، في بيان، بأنها تلقت بلاغًا عن مصاب نُقل إلى عيادة محلية في الزرازير، عقب تعرّضه لحادثة عنف.

وأضافت أنها قدّمت الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، حيث وُصفت حالته بأنها خطيرة لكنها مستقرة.

ولم تورد الشرطة، حتى اللحظة، تفاصيل إضافية حول ملابسات الجريمة أو خلفيتها، كما لم يُبلّغ عن تنفيذ اعتقالات.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد مستمر في أعمال العنف داخل المجتمع العربي، رغم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة التي تندد بتفشي الجريمة المنظمة، وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن مواجهتها.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 23 قتيلًا، بينهم امرأة، وذلك بعد جريمة القتل التي وقعت أمس في بلدة يركا.

وكان شخص قد قُتل، أمس الثلاثاء، وأُصيب آخر بجراح خطيرة، جرّاء إطلاق نار داخل معرض للسيارات في يركا، حيث أُقرّت وفاة تيمور عطالله، صاحب المعرض، في المكان، فيما نُقل المصاب الآخر لتلقي العلاج.