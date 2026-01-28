الحكم بالسجن 8 أعوام على محمود بشكار على خلفية أمنية

أصدرت المحكمة المركزية في حيفا حكمًا بالسجن الفعلي على أحد الشبان من المدينة، على خلفية تهم أمنية تتعلق بحيازة مواد متفجرة، في قضية أثارت جدلًا بين السلطات وعائلة المتهم.

فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، يوم أمس الثلاثاء، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 7,500 شيكل على الشاب محمود حسين بشكار (38 عامًا) من المدينة، وذلك على خلفية اتهامه بـ"التخطيط لتنفيذ عملية تفجير وحيازة مواد متفجرة".

وكانت النيابة العامة قد طالبت بفرض عقوبة السجن لمدة 13 عامًا على بشكار، غير أن المحكمة، وبعد سلسلة من جلسات المداولات، قررت الاكتفاء بالحكم بالسجن الفعلي لمدة ثماني سنوات.

من جهتها، ترفض عائلة بشكار التهم المنسوبة إلى ابنها، مؤكدة أنه كان يعمل في مجال الترميمات، وأن المواد المتفجرة التي عثرت عليها القوات الإسرائيلية وُجدت بالقرب من منزله في قرية كابول لحظة اعتقاله، حيث كان قد انتقل للسكن هناك قبل عدة سنوات.

ويُذكر أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ووحدة التحقيقات المركزية في لواء الشمال، كانا قد أعلنا، بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير 2025، عن إحباط محاولة لتنفيذ تفجير داخل البلاد، وذلك عقب اعتقال بشكار من منزله في بلدة كابول، قضاء عكا، شمالي البلاد.