طمرة تغلي غضبًا: مظاهرة حاشدة تنديدًا بالعنف وتواطؤ الشرطة

في ظلّ تصاعد الجريمة وتفاقم حالة انعدام الأمان، خرجت جماهير مدينة طمرة اليوم إلى الشارع، لتجدد رفضها للعنف وتواطؤ الشرطة، وتؤكد أن حقّ الحياة الآمنة، ولا سيما لأبنائها الطلاب، خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه.

انطلقت مظاهرة احتجاجية حاشدة في مدينة طمرة، عند الساعة الثالثة تمامًا بعد ظهر اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة من الأهالي وطلاب المدارس وناشطين سياسيين ومجتمعيين، وذلك رفضًا لتفشي الجريمة والعنف، واحتجاجًا على تقاعس الشرطة، ودفاعًا عن حق السكان في الحياة والأمان.

وشهدت طمرة، اليوم، إضرابًا عامًا وشاملًا احتجاجًا على تفشّي الجريمة والعنف، وفي أعقاب تعريض طلاب مدرسة البيروني لخطر مباشر جراء إطلاق نار بمحاذاة المدرسة.

طمرة: انطلاق المظاهرة الاحتجاجية على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة



— موقع عرب 48 (@arab48website) January 28, 2026

وانطلقت المسيرة من مسجد القبة، لتجوب شوارع المدينة وصولًا إلى مدرسة البيروني، حيث رفع المشاركون شعارات منددة بالجريمة، ومحمّلة الشرطة والجهات الرسمية المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الأمنية، لا سيما بعد تعريض حياة طلاب المدارس للخطر.

وأكد المنظمون، وهُم بلدية طمرة، واللجنة الشعبية، ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، أن هذه المظاهرة تأتي في سياق الحراك الشعبي المتصاعد في المجتمع العربي، بهدف حماية الطلاب، والضغط من أجل تحمّل المسؤولية وتوفير الأمن، مشددين على أن وحدة الأهالي وحضورهم الجماهيري هو رسالة واضحة بأن حياة الأبناء ليست أمرًا قابلًا للتهاون.

ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الاحتجاجات في المجتمع العربي ضد تفشي الجريمة والعنف، حيث شهدت مدينة سخنين مؤخرًا إضرابًا عامًا ومظاهرة جماهيرية حاشدة، أعقبتها خطوات احتجاجية مماثلة في عدد من البلدات العربية، بينها طمرة، رفضًا لتقاعس الشرطة والسلطات الرسمية عن القيام بدورها في حماية المواطنين.

طمرة: أكثر من ألفي متظاهر في المظاهرة المنددة باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة



— موقع عرب 48 (@arab48website) January 28, 2026

ويؤكد المحتجون أن هذه التحركات تمثل رسالة تصعيد واضحة مفادها أن المجتمع العربي لن يلتزم الصمت إزاء استمرار نزيف الدم، وأن النضال الشعبي سيستمر حتى اتخاذ خطوات جدية وفعّالة لمكافحة الجريمة وضمان الأمن الشخصي.

وفي سياق الحراك المتصاعد، من المرتقب أن تُنظَّم يوم السبت المقبل مظاهرة جماهيرية قطرية كبرى في مدينة تل أبيب، تحت عنوان "مسيرة الرايات السوداء"، بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وبمشاركة واسعة من السلطات المحلية، قوى سياسية، لجان شعبية، ومؤسسات مجتمع مدني.

وتهدف المسيرة إلى توجيه رسالة احتجاج واضحة ضد تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وضد السياسات الرسمية التي تُحمَّل مسؤولية استمرار هذا النزيف، في خطوة تصعيدية يُعوَّل عليها لتوسيع رقعة الضغط الشعبي وانتزاع خطوات عملية لضمان الأمن والأمان للمواطنين.