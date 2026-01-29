ارتفاع طفيف في أسعار الوقود مع مطلع شباط: لتر البنزين عند 6.88 شيكل

تسجّل أسعار الوقود ارتفاعًا طفيفًا مع مطلع شهر شباط/فبراير، بعد فترة من الانخفاض، في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية وتأثير تغيّرات سعر صرف الدولار، ما ينعكس مجددًا على كلفة المعيشة وحركة الاستهلاك.

تُحدَّث أسعار الوقود الخاضعة للرقابة اعتبارًا من منتصف ليل السبت - الأحد (31 كانون الثاني/ يناير - 1 شباط/ فبراير)، حيث يُسجَّل ارتفاع طفيف في أسعار البنزين، بعد انخفاض حاد شهده مطلع العام الجاري.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبموجب التحديث الجديد، سيبلغ الحد الأقصى لسعر لتر البنزين الخالي من الرصاص (95 أوكتان) للمستهلكين الذين يستخدمون الخدمة الذاتية 6.88 شيكل، شامل ضريبة القيمة المضافة، أي بزيادة قدرها 3 أغورات مقارنة بالتحديث السابق. أمّا رسوم الخدمة الكاملة فستبقى دون تغيير عند 25 أغورة للتر الواحد.

وفي مدينة إيلات، حيث تُعفى الأسعار من ضريبة القيمة المضافة، سيبلغ سعر لتر البنزين 5.83 شيكل، بزيادة 3 أغورات عن شهر كانون الثاني/ يناير، فيما ستظل رسوم الخدمة الكاملة ثابتة عند 21 أغورة للتر.

وأوضحت إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الزيادة المعتدلة في الأسعار تعود إلى ارتفاع سعر البنزين العالمي بنسبة 5.71% مقارنة بالتحديث السابق، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع جرى تعويضه جزئيًا بانخفاض سعر صرف الدولار بنسبة 3.5%.

ويأتي هذا التحديث بعد شهر كانون الثاني/ يناير، الذي شهد تراجع سعر البنزين إلى ما دون 7 شواكل للتر الواحد لأول مرة منذ نحو عامين، في ظل تقلبات بأسواق الطاقة العالمية وتعزّز قيمة الشيكل مقابل الدولار، ما ساهم في كبح جزء من الارتفاعات.

يُذكر أنه منذ عام 2002، يُحدَّد سعر البنزين في إسرائيل شهريًا وفق معادلة ثابتة ضمن لائحة الإشراف على السلع والخدمات، تعتمد على متوسط أسعار الوقود في حوض البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الخمسة التي تسبق آخر يومي عمل من كل شهر، إلى جانب ضريبة الإنتاج، وهامش التسويق، وضريبة القيمة المضافة، ويتم احتساب السعر النهائي بالشيكل وفق آخر سعر صرف رسمي صادر عن بنك إسرائيل.