الرملة: إصابة شاب بجراح خطيرة في حادث سير ذاتي

أُصيب شاب بجراح خطيرة في حادث سير ذاتي وقع ليلًا في مدينة الرملة، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تقديم الإسعافات الأولية في المكان.

أُصيب شاب في العشرينيات من عمره بجراح خطيرة، الليلة الماضية، إثر حادث سير ذاتي وقع في مدينة الرملة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ - لواء المركز" بأن "طواقم الإسعاف التابعة للاتحاد قدّمت العلاج الطبي الأولي لسائق مركبة عُثر عليه خارج سيارته وهو يعاني من إصابات متعددة وخطيرة".

وأوضح مسعفو اتحاد الإنقاذ الذين وصلوا إلى مكان الحادث أن "المصاب تلقى الإسعافات الأولية اللازمة بمساعدة طواقم إضافية، قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وُصفت حالته بالخطيرة لكنها مستقرة".

يُذكر أن الحادث استدعى استنفار الطواقم الطبية في المكان نظرًا لخطورة الإصابات.

وأعلنت الشرطة عن فتح ملف للتحقيق في ملابسات الحادث.