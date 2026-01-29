المئات يتظاهرون في سخنين وباقة الغربية مع تواصل الاحتجاجات ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

نظمت مساء الخميس وقفتان احتجاجيتان في مدينتي سخنين وباقة الغربية بمشاركة المئات من الأهالي والأطفال، مع تواصل الاحتجاجات في المجتمع العربي ضد استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة.

من الوقفة الاحتجاجية في باقة الغربية، مساء الخميس ("عرب 48")

تظاهر المئات بينهم أهال وأطفال في مدينتي سخنين وباقة الغربية احتجاجا على استفحال الجريمة وتنديدا بتقاعس الشرطة وتواطؤها مع الجريمة المنظمة، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات يوميًا في المجتمع العربي وقبيل المظاهرة القطرية المقرر لها مساء السبت المقبل في مدينة تل أبيب.

وفي سخنين، شارك المئات من الطلاب والأطفال والأهالي في وقفة احتجاجية دعت إليها اللجنة الشعبية ومدرسة الحلان في المدينة.

من الوقفة الاحتجاجية في سخنين

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالجريمة وأخرى تطالب الحكومة والشرطة الإسرائيلية بالتحرك لردع الجريمة وتوفير الأمن والأمان، كتب على بعض منها "أوقفوا حرب الجريمة"، "الحكومة والشرطة شركاء بالجريمة"، "نحن نحب الحياة بدون عنف".

وفي باقة الغربية، شارك أهال من المدينة في وقفة احتجاجية على دوار خلة الديك، بدعوة من اللجنة الشعبية رفضا لسياسة نشر السلاح وضد تقاعس السلطات والشرطة في مكافحة الجريمة.

من الوقفة الاحتجاجية في باقة الغربية ("عرب 48")

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بتواطؤ السلطات في مكافحة الجريمة، وكتب على بعض منها، "الشرطة هي المسؤولة عن توفير الأمن والأمان"، "كفى سفكا لدماء الأبرياء"، "الحكومة شريكة بالجريمة"، وطالبوا باستمرار النضال ضد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي.

وقال عمر شرفي من باقة الغربية، لـ"عرب 48"، إن "التظاهرات في البلدات العربية ضد الجريمة ضرورية، وقضية الجريمة لا تخص بلدات محددة بل هي قضية شعبنا ومجتمعنا الذي يعاني منها منذ سنوات، لذلك من المهم أن تكون استمرارية لهذا النضال حتى يتم كبح جماح الجريمة".

باقة الغربية: الشاب عمر شرفي يتحدث لـ"عرب 48" خلال وقفة احتجاجية منددة باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة

تصوير: أمير بويرات (عرب 48)



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/YR32T3cgG5 pic.twitter.com/dQt5GeqwEK — موقع عرب 48 (@arab48website) January 29, 2026

وأشار إلى أن "النضال الذي كان خلال الأسابيع الأخيرة من مظاهرات وإضرابات واحتجاجات شعبية، أثبت أن اليأس لا مكان له بيننا، وأن شعبنا موجود ويناضل حتى إنهاء الجريمة المنظمة في بلداتنا".

وقال نائب رئيس بلدية باقة الغربية، محمد مجادلة، لـ"عرب 48"، إن "باقة الغربية تلتحم مع بلداتنا العربية رفضا للجريمة، إذ أنه لا مكان للجريمة والمجرمين بيننا الذين عليهم الخروج من بلداتنا لنربي أبناءنا بأمن وأمان ومن دون جريمة".

باقة الغربية: نائب رئيس البلدية، محمد مجادلة، يتحدث لـ"عرب 48" خلال وقفة احتجاجية منددة باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة

تصوير: أمير بويرات (عرب 48)



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/YR32T3cgG5 pic.twitter.com/Zwre5LgYrH — موقع عرب 48 (@arab48website) January 29, 2026

ودعا أهالي المدينة للمشاركة في مظاهرة "الرايات السوداء" في تل أبيب يوم السبت المقبل، مضيفا أنه "ستنطلق حافلة يوم السبت من مسجد أبو بكر إلى تل أبيب، للمشاركة في الاحتجاج ضد الجريمة وضد تقاعس السلطات في مكافحتها. لذلك فإن الاستمرارية مهمة، وما حصل في سخنين يؤكد أن المجتمع يرفض أن يعيش ذليلا".

يأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي احتجاجات بلغت ذروتها في مظاهرة قطرية حاشدة نظمت بمدينة سخنين بمشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر، فيما من المقرر أن تنظم مظاهرة قطرية حاشدة يوم السبت المقبل في مدينة تل أبيب.

منتدى المحاضرين الفلسطينيين في المعاهد العليا الإسرائيلية ينضم إلى الاحتجاجات

أعلن منتدى المحاضرين الفلسطينيين في المعاهد العليا في إسرائيل، انضمامه إلى الاحتجاج العام ضد تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ويعبر عن قلقه العميق إزاء استمرار هذه الظاهرة الخطيرة وما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح، ومن تقويض للأمن الشخصي، ولإمكانات الحياة الكريمة، ولمستقبل الأجيال القادمة.

وجاء في بيان للمنتدى "نؤمن بأن للمؤسسات الأكاديمية، وللأكاديميين والأكاديميات فيها، مسؤولية أخلاقية لا تقتصر على البحث والتدريس، بل تشمل التعاطي مع مشاكل وتحديات مجتمعنا، ورفع صوت واضح ضد العنف والإهمال المؤسسي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين، وتقديم سياسات جذرية تعالج الأسباب البنيوية لتفشي الجريمة والعنف".

وأكد "نعي تماما أن تقاعس وتخاذل المؤسسات الرسمية ليس موقفا عفويا، ومن هذا المنطلق يؤكد المنتدى دعمه للنضال الجماعي من أجل الحق في الأمن والأمان ويدعو إلى المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، وإلى تعزيز النقاش والعمل الأكاديمي والمجتمعي الهادف إلى إنهاء دوامة الجريمة والعنف".

يشار إلى أن المنتدى وهو شبكة تجمع أكاديميين فلسطينيين من تخصصات مختلفة الذين يعملون في الجامعات والكليات الإسرائيلية.