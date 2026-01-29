الناصرة: إصابة شاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار

قال أحد أفراد طاقم الإسعاف إن المصاب كان واعيا عند وصول الطواقم ويعاني من إصابات نافذة خطيرة، حيث قدم له العلاج في المكان ونُقل إلى المستشفى وهو بحالة مستقرة.

أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك إثر تعرضه إلى جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة فجر اليوم الخميس.

وأفادت نجمة داود الحمراء أنها تلقت بلاغا حول الحادثة عند الساعة السادسة صباحا، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت للمصاب علاجا منقذا للحياة قبل نقله إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة.

وقال أحد أفراد طاقم الإسعاف الذي وصل إلى موقع الحادث: "كان المصاب واعيا عند وصولنا ويعاني من إصابات نافذة خطيرة. قدمنا له العلاج اللازم في المكان ثم جرى نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة".

من جهتها، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن حتى الآن عن تنفيذ أي اعتقالات.