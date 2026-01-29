النقب: انقلاب مركبة على شارع 40 يسفر عن إصابة امرأة بجراح خطيرة

أسفر حادث انقلاب مركبة على شارع 40 في منطقة النقب، اليوم، عن إصابة امرأة بجراح وصفت بأنها خطيرة، نُقلت على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

من مكان الحادث بالنقب، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيبت امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا بجراح خطيرة، اليوم الخميس، جراء انقلاب مركبة على الطريق السريع رقم 40 في منطقة النقب، جنوبي البلاد، فيما أُصيب شخص آخر بجراح طفيفة.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأن طواقم الإسعاف تعاملت، صباح اليوم، مع حادث انقلاب مركبة على الطريق السريع رقم 40، بين مفترق "تسيبوريم" ومفترق عين عبدات في منطقة النقب.

وأوضح أنه في تمام الساعة 10:06 تلقى مركز الطوارئ 101 بلاغًا حول الحادث، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت الإسعافات الأولية للمصابين. وتم نقل امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا، وصفت حالتها بالخطيرة إثر إصابتها بجرح في الرأس، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، إلى جانب نقل مصاب آخر وصفت إصابته بالطفيفة لاستكمال العلاج.

وأعلنت الشرطة عن فتح ملف للتحقيق في ملالسات الحادث وأسبابه.