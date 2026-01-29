النقب: مصرع امرأة وإصابة شخصين في حادث طرق قرب بير هداج

أسفر حادث طرق وقع على شارع 40 قرب قرية بير هداج في النقب عن مصرع امرأة وإصابة رجلين بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة.

لقيت امرأة، في الأربعينيات من عمرها، مصرعها وأصيب رجلان أحدهما (40 عاما) وصفت حالته بالخطيرة في حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 40 قرب بير هداج بمنطقة النقب، بعد عصر الخميس.

وأقر طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" وفاة المرأة في المكان إثر إصابتها بجروح بالغة الخطورة، وقدم العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس وكان فاقدا للوعي، بالإضافة إلى سائق الشاحنة الذي وصفت حالته بالطفيفة.

وقال المضمد أنس الأعسم، إنه "رأينا مركبة محطمة وبداخلها امرأة عالقة وهي فاقدة للوعي وعانت إصابات بالغة الخطورة في جسدها، وخلال أعمال تخليصها من قبل طواقم الإنقاذ، أجرينا فحوصا طبية لكن إصاباتها كانت بالغة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتها في المكان".

وأضاف "كما قدمنا علاجات أولية منقذة للحياة لرجل تواجد بجانب الشارع وهو فاقد للوعي وعانى من إصابة خطيرة في رأسه، ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة غير مستقرة، كما نقلت طواقم طبية أخرى سائق الشاحنة وهو بحالة طفيفة".

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

يشار إلى أن 28 شخصا بينهم 10 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت بالبلاد منذ مطلع العام 2026، فيما أسفرت حوادث طرق وقعت بالبلاد في العام 2025 عن مصرع 460 شخصا بينهم 153 مواطنا عربيا.