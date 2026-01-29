حورة: مصرع طفل في حادث دهس

أُقرّت وفاة طفل إثر إصابته بجراح حرجة في حادث دهس من قبل حافلة في بلدة حورة، بعد محاولات طبية مكثفة لإنقاذ حياته، صباح اليوم.

لقي طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام مصرعه، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة في بلدة حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "جرى نقل الطفل في بادئ الأمر إلى عيادة محلية، حيث قُدمت له الإسعافات الأولية، قبل أن يُنقل بسيارة إسعاف مكثف إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، وهو يخضع لعمليات إنعاش".

وقالت المسعفة هنادي الزبارقة إنه "عند وصولنا إلى العيادة كان الطفل فاقدًا للوعي، دون نبض أو تنفس، فيما كان الطاقم الطبي في المكان يقدّم له العلاج. أُبلغنا أنه تعرّض للدهس من قبل حافلة، فواصلنا عمليات الإنعاش والعلاج المتقدم، ونقلناه بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بالحرجة".

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة وفاة الطفل متأثرًا بإصابته، وذلك بعد فشل محاولات إنقاذ حياته في المستشفى. وأفادت الشرطة في بيان لها بأن طواقم من محطة شرطة "عيروت" وصلت إلى مكان الحادث، وباشرت التحقيق في ملابساته.