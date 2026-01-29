لقاء تشاوري يجمع صحافيين عرب برئيس لجنة المتابعة لبحث سبل مواجهة الجريمة المنظمة

عُقد اليوم الخميس لقاء تشاوري جمع صحافيين عربًا مع رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، في بلدية كفرقرع، لبحث سبل مواجهة تصاعد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي وتعزيز التعاون الإعلامي والمجتمعي لمكافحتها.

عُقد، اليوم الخميس، لقاء تشاوري جمع صحافيين عربًا مع رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، د. جمال زحالقة، وذلك في ظل تصاعد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، بهدف بحث سبل وفعاليات مواجهة هذه الظاهرة وتعزيز التعاون الإعلامي بما يخدم الجهد الجماعي لمكافحتها.

وجرى اللقاء في قاعة المؤتمرات ببلدية كفر قرع، بمشاركة عدد من الصحافيين العرب، إلى جانب رئيس لجنة المتابعة، والقائم بأعمال رئيس بلدية كفر قرع، نزيه مصاروة.

رئيس لجنة المتابعة، د. جمال زحالقة، يتحدث عن سبل مواجهة الجريمة خلال اللقاء التشاوري مع صحافيين عرب

وافتتح د. زحالقة اللقاء مرحبًا بالمشاركين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تبادل الخبرات وتعزيز التشبيك بين الصحافيين باعتبارهم صوت المجتمع وأداة مركزية في نقل قضاياه، مشددًا على أهمية العمل الموحد والاستمرار في الحراك الشعبي حتى دحر آفة الجريمة.

وشهد اللقاء مداخلات لعدد من الصحافيين، عرضوا خلالها أفكارًا وخطوات عملية لتنظيم فعاليات إعلامية ومجتمعية تهدف إلى مواجهة الجريمة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجسم الصحافي ولجنة المتابعة، بما يخدم المجتمع العربي ويعزز الوعي العام.

وقال د. جمال زحالقة في حديث لـ"عرب 48" إن النضال الشعبي والدولي المتواصل يشكّل ركيزة أساسية في سبيل القضاء على الجريمة في المجتمع العربي، مؤكدًا أن الاحتجاجات ستتواصل بأشكال متعددة، وأن لجنة المتابعة تعمل على بلورة خطة نضالية شاملة لن تتوقف حتى تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن هناك جملة من الاقتراحات المطروحة لما بعد المظاهرة المرتقبة يوم السبت، من بينها تنظيم مظاهرة قطرية أو تنظيم مظاهرات متزامنة في عدد من البلدات العربية، بهدف إحداث صدى واسع وتأثير جماهيري أكبر، مؤكدًا أن وحدة الموقف والعمل المشترك هما الأساس في مواجهة الجريمة، وأن كل خطوة تسهم في خفضها تُعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح.