هدم منزلين في الزرازير

فجر اليوم الخميس، نفذت السلطات الإسرائيلية عملية هدم في قرية الزرازير بالجليل، طالت منزلين لعائلة جواميس، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة وإجراءات أمنية مشددة.

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، منزلين في قرية الزرازير بمنطقة الجليل شمالي البلاد، تعود ملكيتهما لعائلة جواميس، أحدهما مأهول بالسكان فيما كان الآخر قيد الإنشاء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة رافقت عملية الهدم، حيث انتشرت في محيط المنازل المستهدفة وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا، ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنطقة أو التنقل في الشوارع القريبة أثناء التنفيذ.

وفي سياق متصل، حلّقت مروحية تابعة للشرطة في أجواء القرية منذ ساعات الصباح الباكر، في مشهد وصفه الأهالي بغير الاعتيادي، وأثار حالة من التوتر والغضب في صفوف السكان.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد ملحوظ في سياسة هدم المنازل في البلدات العربية خلال الأعوام الأخيرة، حيث تكثّف السلطات الإسرائيلية تنفيذ أوامر الهدم بحجة البناء غير المرخّص، في وقت تعاني فيه هذه البلدات من تضييق ممنهج على التخطيط والبناء وغياب الخرائط الهيكلية الملائمة.

ويؤكد ناشطون وقيادات محلية أن هذه السياسة تسهم في تعميق أزمة السكن، وتفاقم التوتر، وتُعدّ أداة ضغط جماعي بحق المواطنين العرب بدلًا من إيجاد حلول عادلة وشاملة لأزمة التخطيط المزمنة.