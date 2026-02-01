بلدية الناصرة تمدّد فترة الترشيح للجنة استئناف الأرنونا

أعلنت بلدية الناصرة عن إعادة فتح باب الترشيحات وتمديد فترة التقدّم لرئاسة وعضوية لجنة الاستئناف لشؤون ضريبة الأملاك (الأرنونا)، وذلك عقب مطالبة اللجنة الشعبية بإتاحة مهلة إضافية بسبب ضيق الوقت وتزامن فترة الترشيح مع الأعياد.

أعلنت بلدية الناصرة عن إعادة فتح باب الترشيحات وتمديد فترة تقديم الطلبات لرئاسة وعضوية لجنة الاستئناف لشؤون ضريبة الأملاك العامة (الأرنونا)، وذلك بعد أن كان باب الترشيح قد فُتح بتاريخ 31.12.2025 وأُغلق في 12.01.2025.

وجاء قرار التمديد عقب توجّه اللجنة الشعبية في المدينة بمكتوب رسمي إلى البلدية، طالبت فيه بإتاحة مهلة إضافية للترشّح، في ظل ضيق الوقت وتزامن الفترة السابقة مع الأعياد.

وأوضحت البلدية في إعلانها أن "هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ العمل المهني"، داعية أصحاب الكفاءات القانونية من أبناء المدينة إلى التقدّم للترشيح وفق الشروط والمعايير المعتمدة.

من جانبها، أكدت اللجنة الشعبية أن التمديد يأتي ضمن دورها الرقابي والتمثيلي، وحرصها على ضمان مشاركة كفاءات مهنية مستقلة في لجان حساسة تمسّ بشكل مباشر حقوق المواطنين وشؤونهم اليومية.

وتُعدّ ضريبة الأرنونا من أبرز القضايا الخلافية في مدينة الناصرة، في ظل الشكاوى المتكررة من ارتفاع قيمتها وتأثيرها المباشر على كاهل المواطنين وأصحاب المصالح التجارية.

ويطالب أهالٍ ومؤسسات محلية منذ سنوات بتعزيز الرقابة والشفافية في آليات الجباية وفحص الاعتراضات، وضمان تمثيل مهني ومستقل داخل لجان الاستئناف، بما يكفل تحقيق العدالة الضريبية ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.