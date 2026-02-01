حيفا: جلسة ثانية لسماع الشهود في ملف محاكمة الصحافي سعيد حسنين

عقدت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، جلسة جديدة في مرحلة سماع الشهادات ضمن محاكمة الصحافي سعيد حسنين من مدينة شفاعمرو، وذلك على خلفية لائحة اتهام قدّمتها النيابة العامة إثر مقابلة إعلامية أجراها مع قناة "الأقصى".

عقدت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، الجلسة الثانية ضمن مرحلة سماع الشهادات والبيّنات في محاكمة الصحافي سعيد حسنين من مدينة شفاعمرو، وذلك في إطار لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة على خلفية مقابلة صحافية أجراها مع قناة "الأقصى".

وقال محامي الدفاع نمير إدلبي عن حسنين لـ"عرب 48" إن الجلسة كشفت عن نقاط ضعف جوهرية في ملف الاتهام، موضحًا أن "المحكمة استمعت اليوم إلى شاهدين، كان أبرزهما المحقق المركزي المسؤول عن الملف. وخلال استجوابه، سعينا إلى إظهار أن التعامل مع الأستاذ سعيد اتسم بعدم المهنية، وأن التحقيق شابه طابع انتقامي وافتقر إلى الموضوعية".

نمير إدلبي محامي الدفاع عن الصحافي سعيد حسنين يتحدث لـ"عرب 48" عن آخر التطورات في القضية

وأضاف إدلبي أن التحقيق تضمّن شبهات لم تكن مشمولة بتصريح قانوني مسبق، مشيرًا إلى أن الجلسة استغرقت وقتًا طويلًا ولم يكتمل خلالها استجواب المحقق، على أن يُستأنف في الجلسة المقبلة.

وفيما يتعلق بخلفية القضية، أوضح إدلبي أن المقابلة أُجريت بتاريخ 22 شباط/ فبراير 2025 على قناة "الأقصى"، وأُعيد نشرها في اليوم التالي على القناة 14 الإسرائيلية، التي بدأت - بحسب قوله - حملة تحريض وتشويه ضد حسنين.

وأضاف أن هذا التحريض دفع شاي غيليك، المعروف بنشاطه اليميني وتقديمه المتكرر للشكاوى، إلى تقديم شكوى رسمية، على إثرها باشرت الشرطة التحقيق.

وأشار إدلبي إلى أن الخلاف الجوهري مع النيابة يتمحور حول تهمة "التخابر مع عميل أجنبي"، مؤكدًا أن هيئة الدفاع ترى منذ البداية "عدم وجود أي مبرر قانوني أو موضوعي لتوجيه هذه التهمة". وكشف أن نيابة حيفا أبدت استعدادًا لشطب التهمة أو استبدالها بتهمة أخف، إلا أن نيابة الدولة رفضت ذلك وأصرّت على الإبقاء عليها، ما حال دون التوصل إلى تفاهم حتى الآن.

وقال: "نحن مستمرون في المعركة القانونية حتى نهايتها، وعلى الأقل من أجل إسقاط تهمة التخابر".

من جهته، قال مراد حداد، مُنسّقُ حملة الدفاع عن الصحافي سعيد حسنين، إن جلسة سماع الشهود كشفت "تناقضات فاضحة" في أقوال الشرطة والوثائق المقدّمة للمحكمة.

وأضاف حداد لـ"عرب 48": "نحن اليوم في مرحلة جديدة، تبدأ فيها افتراءات الشرطة بالانكشاف. المواد المقدّمة للمحكمة هزيلة، وتتناقض حتى مع الصلاحيات القانونية التي مُنحت للمحققين".

مراد حداد، مُنسّقُ حملة الدفاع عن الصحافي سعيد حسنين، يتحدث لـ"عرب 48" عن "تناقضات فاضحة" في أقوال الشرطة والوثائق المقدّمة للمحكمة في القضية

وأكد أنه "من الواضح أن الملف ينطوي على ملاحقة سياسية. التحقيق كان يفترض أن يقتصر على مادة صحافية، لكنه تحوّل بشكل تعسفي إلى تهمة تخابر. لم يشاهد أحد فعليًا المقابلة، ومع ذلك بُني الملف على ادعاءات مليئة بالتضليل والعنصرية".

وتابع: "إذا تبقّى شيء من النزاهة، فيجب إغلاق الملف فورًا وتبرئة سعيد من جميع التهم. لا يجوز محاكمة صحافي بسبب مقابلة أو تحليل، وإلا لكان العشرات من الصحافيين الإسرائيليين قد اعتُقلوا".

وخلال الجلسة، قدّمت النيابة العامة شهادتين: الأولى من وحدة التحقيق، والثانية من وحدة مراقبة المحتوى المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد قررت، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء قرار إبعاده عن منزله وفك السوار الإلكتروني، مع الإبقاء على الحبس المنزلي داخل شفاعمرو، والسماح له بالخروج لساعات محدودة يوميًا إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية.

وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة لحسنين تهم "الاتصال مع عميل أجنبي، وإظهار التضامن مع منظمة إرهابية، بعد أن تضامن ومدح في مقابلات إعلامية أعمال حماس ومعاملتها للمحتجزين الإسرائيليين، كما مدح حسن نصر الله ومنظمة حزب الله، لوقوفهم إلى جانب الفلسطينيين".

واعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية حسنين بعد اقتحام منزله في مدينة شفاعمرو، ليل الثلاثاء - الأربعاء 25 شباط/ فبراير 2025، وأجرت عمليات تفتيش، كما استدعت أفرادًا من عائلته للتحقيق معهم.

وتأتي محاكمة الصحافي سعيد حسنين في ظل تصاعد الملاحقات الأمنية والقضائية بحق صحافيين وناشطين فلسطينيين في الداخل، على خلفية مواد إعلامية وتصريحات علنية، الأمر الذي يثير مخاوف واسعة بشأن حرية العمل الصحافي والتعبير. ويؤكد القائمون على حملة الدفاع عن حسنين أن القضية تحمل أبعادًا سياسية واضحة، معتبرين أن استمرار الإجراءات القانونية يشكّل سابقة خطيرة في التعامل مع العمل الإعلامي، ويستدعي موقفًا جديًا من المؤسسات الحقوقية والإعلامية.