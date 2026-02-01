مصرع شابين أحدهما من كفر قرع في حادث طرق قرب الخضيرة

أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين خصوصيتين عن مصرع الشاب أمين عبد الحليم محمود نعمان أبو عطا من كفر قرع، في العشرينات من عمره، إلى جانب شاب آخر، وذلك إثر إصابتهما بجروح بالغة في أنحاء متفرقة من جسديهما.

لقي شابان مصرعهما، أحدهما من بلدة كفر قرع، جراء حادث سير مروع وقع فجر اليوم الأحد، على شارع رقم 2 قرب مفرق أولغا، شمالي مدينة الخضيرة.

وبحسب التفاصيل، أسفر الحادث الذي وقع بين مركبتين خصوصيتين عن وفاة الشاب أمين عبد الحليم محمود نعمان أبو عطا من كفر قرع، في العشرينات من عمره، إضافة إلى شاب آخر، بعد تعرضهما لإصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسديهما.

المرحوم أمين أبو عطا

وفي سياق متصل، أصيبت سيدة تبلغ من العمر نحو 25 عاما بجروح خطيرة في الرأس والأطراف السفلية، ونقلت وهي بوعيها إلى مستشفى هيلل يافه في الخضيرة لتلقي العلاج.

وأفاد المتحدث باسم نجمة داود الحمراء أنه في تمام الساعة 2:21 فجرا، تلقى مركز الإسعاف في منطقة الشارون بلاغا حول حادث طرق بين مركبتين خاصتين على الطريق السريع رقم 2 قرب تقاطع أولغا.

وأضاف أن الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أقرت وفاة رجلين يبلغان من العمر نحو 25 و30 عاما، بعد محاولات إسعاف وفحوصات طبية، فيما جرى نقل المصابة إلى المستشفى بحالة خطيرة لكنها مستقرة.

وقال أحد أفراد طواقم الإسعاف: "عند وصولنا إلى المكان، شاهدنا مركبتين محطمتين، إحداهما كانت مقلوبة على جانبها، مع أضرار جسيمة. كان الشابان محاصرين داخل المركبتين، فاقدين للوعي ودون نبض أو تنفس. وبعد عمليات الإنقاذ والفحوصات الطبية، اضطررنا لإعلان وفاتهما".

في المقابل، قدمت طواقم إضافية العلاج لامرأة مصابة بجروح خطيرة في الرأس والأطراف السفلية، قبل نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.