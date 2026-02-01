مصرع 8 عمال وأكثر من 50 إصابة بحوادث العمل منذ مطلع العام

تواصل حوادث العمل في البلاد حصد الأرواح وإصابة العشرات، في ظل معطيات مقلقة تشير إلى مصرع ثمانية عمّال وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة منذ مطلع العام الجاري. وتعكس هذه الأرقام واقعًا خطيرًا من الإهمال المستمر.

تشير المعطيات والإحصاءات المتوفرة إلى مصرع ثمانية عمّال وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة، جراء حوادث عمل مختلفة وقعت في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، في ظل استمرار الإهمال وعدم توفر الرقابة الرسمية على شروط السلامة المهنية.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، لقي عامل مصرعه وأُصيب سبعة آخرون في حوادث عمل وقعت في مواقع وورش مختلفة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا حوادث العمل منذ بداية العام إلى ثمانية ضحايا وأكثر من 50 إصابة، في مشهد يعكس خطورة الأوضاع التي يعمل في ظلها العمال، لا سيما في قطاعات البناء والصناعة.

وتُظهر المعطيات السنوية أن عام 2025 شهد مصرع 81 عاملاً وإصابة 734 آخرين بجروح متفاوتة، من بينهم 628 إصابة وُصفت بالخطيرة أو المتوسطة. وقد تركت هذه الإصابات آثارًا جسيمة على حياة المصابين وعائلاتهم، سواء على الصعيد الصحي أو الاجتماعي والاقتصادي.

وبحسب الإحصاءات، فإن غالبية حوادث العمل تركزت في حوادث السقوط من علو، إضافة إلى حوادث مركبات داخل مواقع العمل، في ظل تقاعس الحكومة عن فرض رقابة فعلية وتشديد تطبيق معايير السلامة، واستمرار التساهل مع شركات ومقاولين يقدّمون تعظيم الأرباح على حساب حياة وصحة العمال.

وتشير الجهات المعنية إلى أن العمال، الذين يُشكّلون "الحلقة الأضعف" في سوق العمل الإسرائيلي، هم الفئة الأكثر تضررًا من هذه الحوادث، في ظل غياب بيئة عمل آمنة تحترم شروط السلامة المهنية، وتخاذل الجهات المسؤولة عن حماية حقوقهم وضمان سلامتهم.

إصابة عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو في ورشة بناء

أُصيب عامل يبلغ من العمر نحو 56 عامًا بجروح خطيرة، صباح اليوم الأحد، جراء سقوطه من علو خلال عمله في ورشة بناء بشارع مريم في مدينة رأس العين (روش هعاين) بالقرب من كفر قاسم.

وأفادت دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ" بأن طواقم الاتحاد قدّمت الإسعافات الأولية للعامل في مكان الحادث، بعد تعرضه للسقوط من ارتفاع يُقدّر بنحو أربعة أمتار أثناء عمله.

وأوضح مسعفو اتحاد الإنقاذ الذين وصلوا إلى الموقع أن العامل أُصيب برضوض وإصابات في الرأس، مشيرين إلى أنه جرى تقديم العلاج الأولي له في المكان، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب الطواقم الطبية، وُصفت حالة المصاب في هذه المرحلة بالخطيرة لكنها مستقرة.