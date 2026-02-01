وفاة طفلة من الطيرة إثر حادث غرق في مسبح بالطيبة

توفيت الطفلة كرمل أمير سمارة (نحو ثلاثة أعوام) من مدينة الطيرة، متأثرةً بإصابتها في حادث غرق داخل مسبح بمدينة الطيبة، حيث فشلت محاولات الطواقم الطبية في إنقاذ حياتها بعد نقلها إلى المستشفى وهي بحالة حرجة.

أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "مئير" بمدينة كفار سابا، اليوم الأحد، وفاة الطفلة كرمل أمير سمارة (نحو ثلاثة أعوام) من مدينة الطيرة، متأثرةً بإصابتها في حادث غرق وقع في مسبح بمدينة الطيبة يوم الجمعة الماضي.

وذكرت مصادر محلية أن الطفلة كانت تتواجد في إحدى الفيلات بالطيبة للمشاركة في حفل عيد ميلاد شقيقتها، حيث عُثر عليها فاقدةً للوعي داخل المسبح. وعلى الفور، جرى نقلها إلى المستشفى وهي في حالة حرجة للغاية، إلا أن جميع محاولات إنقاذ حياتها باءت بالفشل، ليُعلن عن وفاتها لاحقًا.

وأفادت الطواقم الطبية بأن الطفلة خضعت لمحاولات إنعاش متقدمة فور وصولها إلى المستشفى، غير أن حالتها الصحية كانت قد تدهورت بشكل بالغ نتيجة مدة الغرق، ما أدى إلى توقف وظائفها الحيوية. وأكد الأطباء أن مثل هذه الحوادث تتطلب تدخلًا سريعًا وفوريًا في موقع الحادث، لتقليل خطر المضاعفات القاتلة.