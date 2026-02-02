إصابة خطيرة لشاب بحادث سير على شارع 80 قرب عرعرة النقب

أُصيب شاب يبلغ من العمر نحو 30 عامًا بجروح خطيرة، صباح اليوم، جراء حادث سير وقع بين مركبتين على الطريق السريع رقم 80 قرب عرعرة في النقب.

أصيب شاب ببجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع صباح اليوم، الإثنين، على شارع 80 بالقرب من قرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد متحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأن بلاغًا ورد في تمام الساعة 7:50 صباحًا إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب، حول وقوع حادث سير بين مركبتين على الطريق السريع رقم 80، بالقرب من بلدة عرعرة في النقب.

وأوضح أن طواقم الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث وقدّمت العلاج الطبي الأولي لشاب يبلغ من العمر نحو 30 عامًا، وُصفت حالته بالخطيرة، فيما تتواصل الجهود الطبية في المكان تمهيدًا لنقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وقالت المسعفة في طب الطوارئ من خدمة "نجمة داود الحمراء"، مادلين أبو عرار، إن "الحادث كان خطيرًا ووقع بين مركبتين، إحداهما كانت متوقفة في حقل قريب من الطريق. المصابون كانوا يعانون من إصابات متفاوتة، بينها إصابة خطيرة. كان رجل يبلغ من العمر نحو 30 عامًا في حالة تشوش، وقد أُصيب إصابة بالغة في الرأس. قدّمنا له الإسعافات الأولية في المكان، ثم نُقل بسيارة إسعاف مكثف إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة. كما جرى إجلاء مصاب آخر من موقع الحادث، وكانت حالته طفيفة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.