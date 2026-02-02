تدهور حاد في جودة الهواء وتحذيرات للمرضى

حذّرت وزارتا حماية البيئة والصحة من تدهور ملحوظ ومتوقّع في جودة الهواء خلال الساعات القريبة من اليوم الإثنين، نتيجة ارتفاع كبير في تركيز الجسيمات العالقة، ما سيؤدي إلى تلوّث هواء بمستوى مرتفع إلى مرتفع جدًا في جميع أنحاء البلاد.

حذّرت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة من تدهور ملحوظ ومتوقّع في جودة الهواء خلال الساعات القريبة من اليوم الإثنين، نتيجة ارتفاع كبير في تركيز الجسيمات العالقة القابلة للاستنشاق، ما سيؤدي إلى تسجيل تلوّث هواء بمستوى مرتفع إلى مرتفع جدًا في جميع مناطق البلاد.

وأوضحت الوزارتان أن سبب هذا التدهور يعود إلى هبوب رياح جنوبية غربية تنقل كتلًا كثيفة من الغبار من شمال إفريقيا إلى المنطقة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على جودة الهواء.

وبناءً على ذلك، أوصت وزارة الصحة ووزارة حماية البيئة الفئات الحسّاسة، ومن بينها مرضى القلب والجهاز التنفسي، وكبار السن، والأطفال، والنساء الحوامل، بتجنّب ممارسة أي نشاط بدني مُجهِد في الهواء الطلق. كما دعت عموم السكان إلى تقليل النشاط البدني المُجهِد خارج المنازل قدر الإمكان.

وأكدت الوزارتان أنهما ستواصلان متابعة الأوضاع وإطلاع الجمهور على أي مستجدات، وذلك استنادًا إلى معطيات التنبؤات الجوية والبيانات الواردة من محطات الرصد المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.